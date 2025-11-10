五福財報／前三季獲利2.7億元、EPS 8.23元 挑戰全年獲利達一個資本額

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

五福（2745）10日公告第3季財報，第3季稅後純益9,946.3萬元，年增11.2％，每股純益（EPS）達2.94元，創同期新高；累計前三季稅後純益2.7億元，EPS達8.23元，為歷史同期次高。

受惠於旅遊市場持續暢旺，五福10月單月營收達8.49億元，年增29.22%，改寫歷史單月新高紀錄；累計前十月營收達74.16億元，年增15.82%，亦創同期新高。五福表示，今年已連續10個月營收較去年同期成長，全年可望挑戰「12連紅」的亮眼紀錄，第2季雖因金融資產評價調整而短期影響業外收益，但前三季整體營運仍保持穩健，本業獲利動能持續提升。

隨著4+1國定假日政策推動，加上政府普發一萬元現金政策帶動旅遊消費，出境市場展望正向。五福於10至11月接連參與高雄、台中及台北三大旅展，包括今日將落幕的 ITF 台北國際旅展，現場報名人數預計較去年翻倍成長，挹注2025年第4季與2026年首季的業績表現。綜觀目前市場動能，五福對全年營收與獲利表現樂觀以待，目標挑戰「全年獲利達一個資本額」。

為強化公司長期核心競爭力，五福預計發行3億元可轉換公司債(CB)，募集資金將聚焦兩大策略主軸，首先，對內「四力並進」，厚植營運體質，資金將用於支持「通路擴張、人才發展、品牌再造與數位升級」四大核心計畫，落實「通路力、品牌力、人才力、系統力」四力並進的策略布局。

此外，對外「策略結盟」，創造協同綜效，同步啟動策略性投資與異業結盟評估，目標鎖定航空、旅行社、飯店、餐飲、科技與金融等產業，藉由跨界資源整合與市場協同，強化供應鏈互補性，創造規模經濟與營運綜效，為公司注入新成長動能。

