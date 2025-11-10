快訊

預計下午5時30分發海警 一圖看4階段降雨「東半部發紫」

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

聽新聞
0:00 / 0:00

興櫃股王要上市！想抽新股先準備149.5萬元 抽中有望賺92萬元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
興櫃股王鴻勁（7769）預計11月27日以每股1,495元掛牌上市，為千金股再添新兵，公開申購將在11月17~19日進行，想參加新股抽籤，得先準備149.5萬元，以10日興櫃收盤價2,415元計算，抽中有望獲利92萬元，報酬率61.53%。中央社
興櫃股王鴻勁（7769）預計11月27日以每股1,495元掛牌上市，為千金股再添新兵，公開申購將在11月17~19日進行，想參加新股抽籤，得先準備149.5萬元，以10日興櫃收盤價2,415元計算，抽中有望獲利92萬元，報酬率61.53%。中央社

興櫃股王鴻勁（7769）預計11月27日以每股1,495元掛牌上市，為千金股再添新兵，公開申購將在11月17~19日進行，想參加新股抽籤，得先準備149.5萬元，以10日興櫃收盤價2,415元計算，抽中有望獲利92萬元，報酬率61.53%。

鴻勁是興櫃股王，主要提供一站式半導體測試方案，產品線包括FT測試分類機、SLT測試分類機、主動式溫控系統（ATC）等；客戶包括全球主要IC設計公司、封測廠及IDM廠，終端應用則涵蓋AI運算、伺服器、車用電子、智慧手機與3C產品等。

鴻勁累計今年前三季合併營收209.95億元，營業利益109.42億元，稅後純益86.5億元，每股純益53.54元；鴻勁10月合併營收29.21億元，創下新高，年增95.15%，累計前十月合併營收239.16億元，年增127.15%。

鴻勁競價拍賣時間為11月12~14日，競標張數13,198張，最低投標價格1,196元，11月18日開標；公開申購期間為11月17~19日，承銷張數3,299張，11月21日抽籤，承銷價1,495元，11月27日掛牌上市。

鴻勁一掛牌上市，台股可望再添千金股新兵，以10日興櫃收盤價計算2,415元計算，抽中可望獲利92萬元，報酬率61.53%；但由於是高價千金股，想參加抽籤得先準備149.5萬元。市場預估，若是參加抽籤的情況熱烈，將凍結高額的資金。

興櫃 營收 股王 台股

延伸閱讀

調整大陸市場…美食-KY10月在陸營收占比降至33% 美國快速發展明年拚百店

開展拚2026年轉上櫃 王座估今年營收雙位數成長

尖點10月營收月增4.6% 臻鼎10月合併營收月增0.3%

鈺齊10月營收 年月雙增

相關新聞

外資上周狂賣台股逾1,141億元 這3檔成兌現提款機

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,141.22億元，賣超友達（2409）9.37萬張最多，買超永豐金（2...

興櫃股王要上市！想抽新股先準備149.5萬元 抽中有望賺92萬元

興櫃股王鴻勁（7769）預計11月27日以每股1,495元掛牌上市，為千金股再添新兵，公開申購將在11月17~19日進行...

創新板神秘嘉賓即將登場 嶄露頭角的創新力量蓄勢綻放

臺灣證券交易所表示，繼10月27日首波影片啟動「台灣創新板全新篇章」後，即掀起社群熱烈迴響，累積超過160萬次觀看與逾4...

台股收復5日線及月線 這檔傳產股竟擠進貢獻大盤指數前十名行列

台股10日收在27,869.51點，上漲218.1點，收復5日線及月線，統計貢獻大盤指數前十名個股，領頭羊當然是權王台積...

內資力挺台股收復5日線！三大法人回補8.55億 外資仍賣超52.92億元

台積電（2330）公布10月成績單前，股價彈回5日線上，帶動鴻海（2317）、台達電（2308）、緯穎（6669）、奇鋐...

台積電營收／10月3,674億元再創新高 第4季旺季行情啟動

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公布2025年10月合併營收3,674億7,300萬元，月增11.0%、年增16.9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。