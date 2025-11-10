台股收復5日線及月線 這檔傳產股竟擠進貢獻大盤指數前十名行列

台股10日收在27,869.51點，上漲218.1點，收復5日線及月線，統計貢獻大盤指數前十名個股，領頭羊當然是權王台積電（2330），其餘8檔也全是電子股，唯一的傳產股則是台塑化（6505），守穩50元關卡，收在51.9元，貢獻大盤指數約6點。

台股早盤以27,805.47點開出，一度拉升至27,976.89點，終場收在27,869.51點，上漲218.1點，貢獻大盤漲點最多的當然是權王台積電，雖然最後一盤爆出5,300張賣單壓低10元股價，但仍收在1,475元，上漲15元，貢獻大盤指數約123點。

鴻海（2317）也是領漲指標，終場收在249.5元，上漲5.5元，貢獻大盤指數約25點；第三大漲點的個股則是南亞科（2408），挾著記憶體漲價題材，股價往上飆漲，終場收在漲停161.5元，上漲14.5元，創下歷史新高，貢獻大盤指數約15點。

台達電（2308）收982元，上漲17元，貢獻大盤指數約14點；緯穎（6669）收4,295元，上漲220元，貢獻大盤指數約13點；奇鋐（3017）1,550元收盤，上漲85元，寫收盤新高價，貢獻大盤指數約11點。

華邦電（2344）也是挾著記憶體漲價題材推升股價，終場收在漲停63.9元，上漲5.8元，貢獻大盤指數約9點；貿聯-KY（3665）收1,535元，創收盤新高，上漲120元，貢獻大盤指數約8點；創意（3443）收漲停1,890元，上漲170元，貢獻大盤指數約8點。

貢獻大盤指數漲點前十名個股，唯一的傳產股是台塑化，早盤以平盤50元開出，一度下滑至48.4元，盤中翻紅，終場收在51.9元，上漲1.9元，貢獻大盤指數約6點。