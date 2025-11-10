內資力挺台股收復5日線！三大法人回補8.55億 外資仍賣超52.92億元

台積電（2330）公布10月成績單前，股價彈回5日線上，帶動鴻海（2317）、台達電（2308）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）等電子權值要角聯袂揚升，加上記憶體族群刷一排漲停，以及特斯拉第三代機器人明年量產題材點火彬台（3379）等機器人概念股，推升大盤指數一度大漲325.48點、攻高至27,976.89點，惟臨收空頭再度突襲台積電、鴻海、台達電等，終場漲點縮減至218.1點、報27,869.51點，成交值增至4,894.49億元。三大法人小幅回補8.55億元，但外資仍賣超52.92億元。

統計三大法人10日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）續賣超52.92億元，投信買超24.4億元；自營商買超（合計）37.07億元，其中自營商（自行買賣）買超15.85億元、自營商（避險）買超21.21億元。

盤面上，台積電10月營收衝3,674億元新高，前十月營收3.13兆元，已超越2024年全年2.89兆元，提前改寫年度新猷。今日股價一度彈升至1,485元，終場漲15元、收1,475元，收復5日線，帶動創意（3443）、光洋科（1785）、盟立（2464）、弘塑（3131）、世芯-KY（3661）、家登（3680）、M31（6643）等概念股聯袂揚升。而鴻海法說將於12日接力登場。

另，記憶體漲價潮持續，南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、創見（2451）、宇瞻（8271）齊收漲停；旺宏（2337）也大漲7.52%、收37.9元，逼近前高；力積電（6770）量增至23.3萬餘張，股價漲3.27%、收31.55元，站回10日線上。

觀察今日成交值超過百億元個股有8檔，股價整齊收高，南亞科、創意最剽悍。依序為：台積電372.16億元，股價漲1.03%；南亞科280.8億元，股價漲9.86%、收161.5元；緯穎138.25億元，股價漲5.4%、收4,295元；旺宏138.01億元，股價漲7.52%、收37.9元；鴻海125.25億元，股價漲2.25%、收249.5元；創意124.06億元，股價漲9.88%、收1,890元；奇鋐121.43億元，股價漲5.8%、收1,550元；台達電103.13億元，股價漲1.76%、收982元。

觀察今日成交值超過十萬大張個股僅五檔，除了中石化（1314）大舉回落8.07%，其餘皆漲。依序為：旺宏成交373,732張，拿下人氣王；力積電成交233,190張，股價漲3.27%、收31.55元；南亞科成交179,069張；中石化成交161,604張，股價跌8.07%、收8.66元；華東（8110）成交124,351張，股價漲9.88%、收31.7元。