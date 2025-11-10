外資上周狂賣台股逾1,141億元 這3檔成兌現提款機

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,141.22億元，賣超友達（2409）9.37萬張最多，買超永豐金（2890）5.19萬張最多。

上周（114/11/3~114/11/7）外資在集中市場總買進金額為9,123.33億元，總賣出金額為10,264.55億元，賣超為1,141.22億元，另統計自今年初至11月7日止，外資累計賣超金額為2,784.85億元。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司分別為：第一名永豐金買超5.19萬張、第二名旺宏（2337）買超4.65萬張、第三名彰銀（2801）買超4.54萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司分別為：第一名友達賣超9.37萬張、第二名中鋼（2002）賣超6.02萬張、第三名玉山金（2884）賣超5.4萬張。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為42兆7,158.00億元新台幣，占全體上市股票市值的47.82%，較10月31日的43兆9,342.78億元新台幣，減少1兆2,184.78億元。