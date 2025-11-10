快訊

中和這區賣到9字頭 專家驚呼「我的老天鵝」

賓士車高速逆向撞斷消防栓 肇事男身上有喪屍煙彈當場被逮

台積電員工可放心了 高科實中今揭幕、設校經費高達27億

台積電營收／10月3,674億元再創新高 第4季旺季行情啟動

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
台積電。歐新社
台積電。歐新社

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公布2025年10月合併營收3,674億7,300萬元，月增11.0%、年增16.9%，再創單月新高，為第4季開局注入動能。累計1至10月營收約新台幣3兆1,304億3,700萬元，較去年同期成長33.8%，在先進製程與AI/HPC需求帶動下，維持強勁上行軌跡。

回顧上月第3季法說會，財務長黃仁昭預期第4季美元營收將落在322至334億美元區間，以中位數估計年增約22%，顯示季底至年終的出貨節奏持續轉強；以10月單月跳增幅度觀察，與公司對旺季走勢的指引相互呼應。董事長魏哲家當時亦表示，AI相關需求較三個月前更為強勁，全年美元營收年增率將落在「30%的中間值」（mid-thirty percent），高於第2季法說時的約30%展望。

魏哲家日前在公司運動會致詞時再度強調，今年台積電不論營收或獲利都創歷史新高，並喊話「不只今年，以後每一年，我們都會創新高」，市場聚焦後續3奈米擴產、先進封裝（如CoWoS/SoIC）稼動與先進節點訂單動能是否延續到明年。

台積電

延伸閱讀

黃仁勳喊「沒台積電就沒輝達」！護國神山1年來市值大變化…謝金河：真正進入魏哲家時代

黃仁勳：AI影響所有國家 台灣極為重要

「他來台是要更多晶片！」黃仁勳現身台積電運動會、魏哲家一句話掀台股熱議

魏哲家談美中角力 不影響AI成長

相關新聞

外資上周狂賣台股逾1,141億元 這3檔成兌現提款機

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超1,141.22億元，賣超友達（2409）9.37萬張最多，買超永豐金（2...

內資力挺台股收復5日線！三大法人回補8.55億 外資仍賣超52.92億元

台積電（2330）公布10月成績單前，股價彈回5日線上，帶動鴻海（2317）、台達電（2308）、緯穎（6669）、奇鋐...

台積電營收／10月3,674億元再創新高 第4季旺季行情啟動

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公布2025年10月合併營收3,674億7,300萬元，月增11.0%、年增16.9...

台股終場上漲218點收27,869點 五日均線失而復得 台積電收1,475元

台股10日反彈，指數終場收在27,869點，上漲218點，漲幅0.78%，重返五日線，成交量4,894億元，台積電（23...

台積電營收／10月營收逾3,674億元創新高、月增11%

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公佈2025年10月營收報告。2025年10月合併營收約為新台幣3,674億7,30...

併購議題吵完了？ 外資賣超2.3萬張 中石化爆量重挫

寶佳集團大動作掃貨中工（2515）股票，集團持股達11.8%，且表明買股意圖在「併購」，市場直指，寶佳買中工其實意在中石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。