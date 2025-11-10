台積電營收／10月3,674億元再創新高 第4季旺季行情啟動

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公布2025年10月合併營收3,674億7,300萬元，月增11.0%、年增16.9%，再創單月新高，為第4季開局注入動能。累計1至10月營收約新台幣3兆1,304億3,700萬元，較去年同期成長33.8%，在先進製程與AI/HPC需求帶動下，維持強勁上行軌跡。

回顧上月第3季法說會，財務長黃仁昭預期第4季美元營收將落在322至334億美元區間，以中位數估計年增約22%，顯示季底至年終的出貨節奏持續轉強；以10月單月跳增幅度觀察，與公司對旺季走勢的指引相互呼應。董事長魏哲家當時亦表示，AI相關需求較三個月前更為強勁，全年美元營收年增率將落在「30%的中間值」（mid-thirty percent），高於第2季法說時的約30%展望。

魏哲家日前在公司運動會致詞時再度強調，今年台積電不論營收或獲利都創歷史新高，並喊話「不只今年，以後每一年，我們都會創新高」，市場聚焦後續3奈米擴產、先進封裝（如CoWoS/SoIC）稼動與先進節點訂單動能是否延續到明年。