台股終場上漲218點收27,869點 五日均線失而復得 台積電收1,475元

台股10日反彈，指數終場收在27,869點，上漲218點，漲幅0.78%，重返五日線，成交量4,894億元，台積電（2330）終場上漲15元，收1,475元，同樣站上五日線。

盤面上類股以油電燃氣、電腦周邊、其他電子、半導體、水泥、電子零組件等較為強勢，另外生技、綠能、數位雲端、電器電纜、航運、食品等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有華邦電（2344）、至上（8112）、群聯（8299）、宇瞻（8271）、擎亞（8096）、鈺創（5351）、創意（3443）、華東（8110）、南亞科（2408）、世紀*（5314）、定穎投控（3715）、十銓（4967）、貿聯-KY（3665）、安國（8054）、旺宏（2337）、南俊國際（6584）、南電（8046）、金寶（2312）、奇鋐（3017）等。

而量大下跌的則有，聖暉*（5536）、聯茂（6213）、亞翔（6139）、元太（8069）、中石化（1314）、昇貿（3305）、尖點（8021）、jpp-KY（5284）、康霈*（6919）、精成科（6191）、祥碩（5269）、旺矽（6223）、華新科（2492）、大同（2371）等

統一投顧表示，上週因美企裁員飆升、美國政府持續關門導致消費信心下跌、市場對AI投資閉環引發資產泡沫言論產生擔憂，拖累台股終結連10週漲勢；台股上週五收盤失守月線，技術指標面臨漲多整理，惟台積電運動會董事長釋出展望樂觀，市場並期待美國國會針對政府關門協商能有突破進展，預期台股短線上高檔震盪、類股輪動。

操作上建議高出低進，並仍以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、電力能源相關、散裝、成衣製鞋及內需消費等。