台股終場上漲218點收27,869點 五日均線失而復得 台積電收1,475元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場收在27,869點，上漲218點，成交量4,894億元。中央社
台股終場收在27,869點，上漲218點，成交量4,894億元。中央社

台股10日反彈，指數終場收在27,869點，上漲218點，漲幅0.78%，重返五日線，成交量4,894億元，台積電（2330）終場上漲15元，收1,475元，同樣站上五日線。

盤面上類股以油電燃氣、電腦周邊、其他電子、半導體、水泥、電子零組件等較為強勢，另外生技、綠能、數位雲端、電器電纜、航運、食品等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有華邦電（2344）、至上（8112）、群聯（8299）、宇瞻（8271）、擎亞（8096）、鈺創（5351）、創意（3443）、華東（8110）、南亞科（2408）、世紀*（5314）、定穎投控（3715）、十銓（4967）、貿聯-KY（3665）、安國（8054）、旺宏（2337）、南俊國際（6584）、南電（8046）、金寶（2312）、奇鋐（3017）等。

而量大下跌的則有，聖暉*（5536）、聯茂（6213）、亞翔（6139）、元太（8069）、中石化（1314）、昇貿（3305）、尖點（8021）、jpp-KY（5284）、康霈*（6919）、精成科（6191）、祥碩（5269）、旺矽（6223）、華新科（2492）、大同（2371）等

統一投顧表示，上週因美企裁員飆升、美國政府持續關門導致消費信心下跌、市場對AI投資閉環引發資產泡沫言論產生擔憂，拖累台股終結連10週漲勢；台股上週五收盤失守月線，技術指標面臨漲多整理，惟台積電運動會董事長釋出展望樂觀，市場並期待美國國會針對政府關門協商能有突破進展，預期台股短線上高檔震盪、類股輪動。

操作上建議高出低進，並仍以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、電力能源相關、散裝、成衣製鞋及內需消費等。

記憶體強勢地位不變！直雲：沒需求華邦電何必擴廠...買進坐等市場回穩

台股回魂！記憶體仍然強勢！ 早上傳來國會的關門測試投票，美國政府可能要開門，納斯達克期貨直接大漲1%！也讓台股今天添了柴火，有種穩住的感覺。這就是很棒的盤勢，有跌但是慢慢回穩找支撐後再上攻。 今天最強勢的還是記憶體，我要一直說華邦電、南亞科可以買，從底部就開始講，我認為投資組合裡面一定要有記憶體，越不想買就越看他上去。 續強的原因我說過很多次，華邦電如果沒有看到未來的需求怎麼能持續大擴產，這就是一個很重要的訊號。

毛利率97%…鈊象（3293）股價卻連日下殺？專家：考驗信心、非基本面問題

遊戲股龍頭鈊象（3293） 最近股價連日下殺，黑天鵝消息滿天飛，市場信心崩盤，投資人哀嚎遍野。明明財報數字亮眼，為什麼股價卻像被詛咒一樣直直落？今天就從營運體質與成長動能，一起拆解這場「信心崩潰秀」。

課徵補充費急煞！專家批「股利被視為肥羊」：不需要把壓力轉嫁的政策

還好健保補充保費的改革提案暫緩了，真的很開心有急踩煞車。 昨晚石崇良部長後來出面說明，這次改革為是「為了健保公平」，簡單來說，意思是大家都有用健保，但收入型態不同，如果仍以薪資作為主要來源不進行調整，最後就得直接調整一般保費，那受影響的其實反而是小資族，所以這次改革的出發點，是想讓健保的負擔更平均、制度更公平。 石崇良部長的這邏輯沒錯，要改革的方向是正確的，但我想大家會這麼生氣，可能是提案內容太草率了，放在投資人的心情裡有點難消化。 因為很小資族領的股息根本不多，只是想補生活費加一點安全感，結果卻被劃進有錢人的那一邊了。 全台約有一千三百多萬股民，大約只有兩成多的人賺錢，其實股民們收到的股利不代表真正有賺到錢，收到的股利，先不講是否長期持有，領到的當下確實只是左手換右手而已， 貼息還甚至會賠錢，然後股利所得稅要交，現在又要再繳一次健保補充費…

台積電營收／10月營收逾3,674億元創新高、月增11%

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公佈2025年10月營收報告。2025年10月合併營收約為新台幣3,674億7,30...

併購議題吵完了？ 外資賣超2.3萬張 中石化爆量重挫

寶佳集團大動作掃貨中工（2515）股票，集團持股達11.8%，且表明買股意圖在「併購」，市場直指，寶佳買中工其實意在中石...

