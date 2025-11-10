停擺將結束？ 美期電子盤、亞股紛紛走揚

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

美國國會達成協議，預示政府關門結束，消息資出帶動美期電子盤10日走揚，亞洲主要股市也同步走升，台股也朝著28,000關卡邁進。法人認為，近期多家企業公布第3季財報普遍優於預期，顯示經濟具有韌性，加上美國經濟軟著陸的方向不變，審慎樂觀看待股市。

展望美股後市，國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩表示，AI產業依舊看好，基金持有將近4成的股票，其中產業配置以AI、科技類股為主，包括晶片、伺服器製造商、雲端相關的AI基建概念股、以及更下游與應用軟體公司，由專業經理團隊依照市場趨勢即時調整，從多檔個股中揀選出基本面穩健且評價面良好的企業納入投資組合，為投資人把關，目前基金持有投資組合包括AI巨頭輝達、微軟、亞馬遜等七巨頭成員，在AI迎來爆發性成長下，後續成長空間可期。

總體來說，儘管美國勞動市場出現走軟的跡象，但整體經濟保持韌性，依舊具有布局價值。最新的9月數據也顯示關稅對物價的影響比預期小，加上住房成本下滑、薪資通膨和旅遊需求的走軟也有抵銷作用，因此預期到明年通膨會呈現緩降趨勢。近期聯準會的言論轉鴿，市場普遍預期明年上半年會持續降息；大而美法案的減稅在明年對企業與消費將有支撐作用，都是維持市場風險情緒的利多因素。

