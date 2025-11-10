美政府關門可望結束？ 台股步步墊高收復月線

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數上周五漲跌互見，但以費半指數下跌1.0%較重。幸好在傳出美國政府史上最長40天關門見到轉機下，加權指數10日進行月線保衛戰，指數步步墊高，一點前盤中最高上漲315點，並收復月線關卡。台積電（2330）盤中最高上漲25元至1,485元。盤面以記憶體、PCB、封測、IC設計等較有表現。

台新投顧表示，Challenger公司關於就業市場的數據引發就業市場疲軟擔憂，加上聯準會官員近日鷹派發言以及科技股估值過高雜音再起，加權指數持續測試月線支撐。短線來看，前述負面因素加上美國最高法院預期將加速審理對等關稅適法性判決，在多數利多已反應而負面消息逐漸發酵下，預料指數或進入橫盤整理。操作方面，電子類股漲多後，獲利了結賣壓逐漸出籠，短線操作買黑不買紅；非電族群，因基期相對低，避險需求下可望有資金轉入。

台新投顧指出，普發現金一萬元最快將於11月11日入帳，配合國內百貨周年慶、電商購物節與年末聚餐旺季到來，內需消費、餐飲等族群可望受惠。AI應用漸多樣化帶動ASIC晶片需求，加上CSP持續擴大資本支出，ASIC榮景有望延續至2027年。輝達AI伺服器明年將推進到Rubin平台，傳輸速度、功耗及散熱要求都將大幅提升，高階銅箔基板材料相關個股將受惠。

