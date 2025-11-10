併購議題吵完了？外資賣超2.3萬張 中石化爆量重挫

寶佳集團大動作掃貨中工（2515）股票，集團持股達11.8%，且表明買股意圖在「併購」，市場直指，寶佳買中工其實意在中石化（1314），中石化上周股價一度衝達10.6元，回到票票價格，可惜並未守住，且翻黑收盤， 外資上周五轉為賣超23,247張，中石化10日開低走低，一度觸及跌停8.48元，盤中重挫逾7%，成交量逾13萬張。

根據華建的公告，已依「證券交易法」第43條之1第1項規定申報，透過堡新投資、林家宏、和築投資、佳峯投資、源通投資、敦新投資、吳佩娟等15家投資公司和個人，合計取得中工11.8%持股，取得股權目的為「併購」，合計投入逾23億元，包括自有資金23.17億元及貸款935.94萬元。

市場盛傳，寶佳集團大買中工其實是劍指中石化，兩家公司上周出現一波漲勢，尤其是中石化，一連拉出3根漲停板，7日一度衝達10.6元，收復票面價格，但盤中翻黑， 終場收在9.42元，外資則是終止連3買，轉為賣超23,247張，自營商也賣超683張。

中石化10日早盤以9.41元開出後一度下殺至跌停8.48元，盤中打開，但仍重挫逾7%，成交量超過13.2萬張，居盤中個股成交量第四大。