AI 泡沫言之過早 法人建議長期布局美股或科技股

近期市場對AI泡沫化的疑慮升溫，拖累AI相關個股下跌。富蘭克林證券投顧表示，當前每個用於資料中心的GPU都立即使用，此外市場並未出現無差別買進股票、脫離金融現實等「投機過度」關鍵因素，斷言AI出現泡沫仍過早，建議投資人應以長期投資視角看待AI，透過定期定額長期投資美股或科技股。

回歸基本面來看，在旺盛AI基礎設施需求下，推動AI發展的科技巨頭的獲利、自由現金流量、資本支出仍強勁，今年科技股獲利成長率是S&P 500指數的兩倍多，預計這還將延續至2026年與未來幾年。法人認為，雖當前科技股估值看似相當高，但考量科技股獲利成長前景，估值仍合理。

富蘭克林證券投顧指出，新財年伊始美國聯邦政府便關門，至今仍未解除，但歷史經驗顯示政府關門對美國經濟僅有些微負面影響，一旦政府重新開張，經濟活動將迅速恢復，預計對股市的影響將有限。目前市場仍更關注AI，科技巨頭在最新財報季普遍上修資本支出，顯示AI相關需求仍保持強勁，這還將延伸至晶片、電力、應用軟體、雲端服務等領域的需求，沒有企業會願意錯過這波AI巨浪，這也成了支撐美國經濟的重要支柱。

此外，過去12個月美國AI投資規模仍不到GDP的1%，AI的潛在經濟效益足以支撐數兆美元投資週期，預計美國的AI將創造20兆美元經濟價值，遠超當前與市場預估的未來AI資本支出水準，而這還未考慮潛在海外利潤、新應用帶來的利益、通用人工智慧（AGI）問世的影響。