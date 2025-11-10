快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

特斯拉股東會消息添馬力 貿聯、建準創天價 概念股催油門

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股。中央社
台股。中央社

電動車龍頭特斯拉（Tesla）11月6日召開股東年會，一面倒通過執行長馬斯克十年1兆美元薪酬方案，創下企業高管獎酬新紀錄。方案將公司市值目標從現有1.5兆美元提升至中期5兆美元，長期最高達8.5兆美元，並設定交車量、FSD軟體訂閱、自駕計程車運營及機器人交付四大營運目標，十年交車量計畫由850萬輛翻升至2,000萬輛。

消息激勵台股Tesla概念股同步上揚。貿聯-KY（3665）強漲近9%，刷新歷史天價1,550元；建準（2421）創新高184元；TPK-KY（3673）、旺宏（2337）、同欣電（6271）、和大（1536）、康普（4739）、亞光（3019）、廣達（2382）、高力（8996）等同步走高，成為盤面焦點。

產業面上，中國新能源汽車補貼將進入新階段，官方宣布自2026年1月1日起，新能源車購置稅免稅額將由最高3萬元人民幣降至1.5萬元。分析指出，短期可能引發搶購潮，但減半優惠生效後市場增速或趨緩，未來成長將更多依靠技術和車型創新。而特斯拉上海超級工廠10月出貨量為61,497輛，年減9.9%，月減幅達32.3%，全球電動車需求面臨調整，包括美國稅收補貼結束、歐洲供應過剩及中國補貼政策變化，可能對短期交車與銷量構成壓力。

個股表現上，貿聯-KY第3季稅後純益26.29億元，季增29.9%、年增109%，創單季新高，EPS 13.51元；前三季獲利62.65億元、年增120.5%，已超越2024年全年，EPS 32.49元。公司亦完成3億美元第六期海外可轉換公司債募資，強化營運彈性與策略投資能力。

建準在GB200、GB300伺服器產品持續出貨下，GPU新案與ASIC業務動能強勁，加上車用與網通需求回溫，法人預期第四季將延續成長，明年業績可望優於今年。公司亦積極擴展企業級散熱模組與新產品線，包括sidecar、電源櫃風扇及CDU幫浦，2026年伺服器及網通業務營收有望年增近40%，占比由58%提升至64%，成為整體獲利主力；工控、家用與車用產品營收亦可望維持雙位數成長。

法人表示，短線台股Tesla概念股仍受股東會利多提振，但中國銷量與全球市場需求波動仍需留意，投資人宜以訂單能見度與供應鏈布局為操作重點。

股東會

延伸閱讀

特斯拉新機器人明年量產…規模史上最大 盟立、亞光、和大等受惠

陸鬆綁稀土管制 有利人形機器人供應鏈

影／特斯拉通過兆元報酬方案 馬斯克與機械人狂舞「臉上表情露餡」

特斯拉股東批准馬斯克兆元薪酬 開出兩大KPI

相關新聞

記憶體強勢地位不變！直雲：沒需求華邦電何必擴廠...買進坐等市場回穩

台股回魂！記憶體仍然強勢！ 早上傳來國會的關門測試投票，美國政府可能要開門，納斯達克期貨直接大漲1%！也讓台股今天添了柴火，有種穩住的感覺。這就是很棒的盤勢，有跌但是慢慢回穩找支撐後再上攻。 今天最強勢的還是記憶體，我要一直說華邦電、南亞科可以買，從底部就開始講，我認為投資組合裡面一定要有記憶體，越不想買就越看他上去。 續強的原因我說過很多次，華邦電如果沒有看到未來的需求怎麼能持續大擴產，這就是一個很重要的訊號。

毛利率97%…鈊象（3293）股價卻連日下殺？專家：考驗信心、非基本面問題

遊戲股龍頭鈊象（3293） 最近股價連日下殺，黑天鵝消息滿天飛，市場信心崩盤，投資人哀嚎遍野。明明財報數字亮眼，為什麼股價卻像被詛咒一樣直直落？今天就從營運體質與成長動能，一起拆解這場「信心崩潰秀」。

課徵補充費急煞！專家批「股利被視為肥羊」：不需要把壓力轉嫁的政策

還好健保補充保費的改革提案暫緩了，真的很開心有急踩煞車。 昨晚石崇良部長後來出面說明，這次改革為是「為了健保公平」，簡單來說，意思是大家都有用健保，但收入型態不同，如果仍以薪資作為主要來源不進行調整，最後就得直接調整一般保費，那受影響的其實反而是小資族，所以這次改革的出發點，是想讓健保的負擔更平均、制度更公平。 石崇良部長的這邏輯沒錯，要改革的方向是正確的，但我想大家會這麼生氣，可能是提案內容太草率了，放在投資人的心情裡有點難消化。 因為很小資族領的股息根本不多，只是想補生活費加一點安全感，結果卻被劃進有錢人的那一邊了。 全台約有一千三百多萬股民，大約只有兩成多的人賺錢，其實股民們收到的股利不代表真正有賺到錢，收到的股利，先不講是否長期持有，領到的當下確實只是左手換右手而已， 貼息還甚至會賠錢，然後股利所得稅要交，現在又要再繳一次健保補充費…

台股終場上漲218點收27,869點 五日均線失而復得 台積電收1,475元

台股10日反彈，指數終場收在27,869點，上漲218點，漲幅0.78%，重返五日線，成交量4,894億元，台積電（23...

台積電營收／10月營收逾3,674億元創新高、月增11%

晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公佈2025年10月營收報告。2025年10月合併營收約為新台幣3,674億7,30...

併購議題吵完了？ 外資賣超2.3萬張 中石化爆量重挫

寶佳集團大動作掃貨中工（2515）股票，集團持股達11.8%，且表明買股意圖在「併購」，市場直指，寶佳買中工其實意在中石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。