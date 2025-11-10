特斯拉股東會消息添馬力 貿聯、建準創天價 概念股催油門

電動車龍頭特斯拉（Tesla）11月6日召開股東年會，一面倒通過執行長馬斯克十年1兆美元薪酬方案，創下企業高管獎酬新紀錄。方案將公司市值目標從現有1.5兆美元提升至中期5兆美元，長期最高達8.5兆美元，並設定交車量、FSD軟體訂閱、自駕計程車運營及機器人交付四大營運目標，十年交車量計畫由850萬輛翻升至2,000萬輛。

消息激勵台股Tesla概念股同步上揚。貿聯-KY（3665）強漲近9%，刷新歷史天價1,550元；建準（2421）創新高184元；TPK-KY（3673）、旺宏（2337）、同欣電（6271）、和大（1536）、康普（4739）、亞光（3019）、廣達（2382）、高力（8996）等同步走高，成為盤面焦點。

產業面上，中國新能源汽車補貼將進入新階段，官方宣布自2026年1月1日起，新能源車購置稅免稅額將由最高3萬元人民幣降至1.5萬元。分析指出，短期可能引發搶購潮，但減半優惠生效後市場增速或趨緩，未來成長將更多依靠技術和車型創新。而特斯拉上海超級工廠10月出貨量為61,497輛，年減9.9%，月減幅達32.3%，全球電動車需求面臨調整，包括美國稅收補貼結束、歐洲供應過剩及中國補貼政策變化，可能對短期交車與銷量構成壓力。

個股表現上，貿聯-KY第3季稅後純益26.29億元，季增29.9%、年增109%，創單季新高，EPS 13.51元；前三季獲利62.65億元、年增120.5%，已超越2024年全年，EPS 32.49元。公司亦完成3億美元第六期海外可轉換公司債募資，強化營運彈性與策略投資能力。

建準在GB200、GB300伺服器產品持續出貨下，GPU新案與ASIC業務動能強勁，加上車用與網通需求回溫，法人預期第四季將延續成長，明年業績可望優於今年。公司亦積極擴展企業級散熱模組與新產品線，包括sidecar、電源櫃風扇及CDU幫浦，2026年伺服器及網通業務營收有望年增近40%，占比由58%提升至64%，成為整體獲利主力；工控、家用與車用產品營收亦可望維持雙位數成長。

法人表示，短線台股Tesla概念股仍受股東會利多提振，但中國銷量與全球市場需求波動仍需留意，投資人宜以訂單能見度與供應鏈布局為操作重點。