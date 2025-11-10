記憶體強勢地位不變！直雲：沒需求華邦電何必擴廠...買進坐等市場回穩
台股回魂！記憶體仍然強勢！
早上傳來國會的關門測試投票，美國政府可能要開門，納斯達克期貨直接大漲1%！也讓台股今天添了柴火，有種穩住的感覺。這就是很棒的盤勢，有跌但是慢慢回穩找支撐後再上攻。
今天最強勢的還是記憶體，我要一直說華邦電、南亞科可以買，從底部就開始講，我認為投資組合裡面一定要有記憶體，越不想買就越看他上去。
續強的原因我說過很多次，華邦電如果沒有看到未來的需求怎麼能持續大擴產，這就是一個很重要的訊號。
我們六虎將也慢慢穩住，我認為中長期都是很好的，所以不用擔心，等著市場回穩回來我們的AI股就好，但還是要有記憶體股票，免得一直漲記憶體。
今天最強的的就是我們的奇鋐，這就是我說的買紅不買黑。這陣子盤不好就是奇鋐在強，如果要加碼我一律回答奇鋐，果然奇鋐最飆。
現在我仍然還是看多，也沒有在那邊多多空空，或是一跌就看空，跟別人一樣驚慌失措就喊空，這樣我根本不需要開粉絲團，我希望我自己一定要別比別人優秀才能發文帶領大家前進。
◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
