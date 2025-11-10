快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

股市震盪 美國投資等級債抗跌

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美股震盪加劇，避險需求支撐投資級債跌勢輕於非投資級公司債。法人指出，在市場動盪時，投資人可採取分散布局策略，除了公司債之外，還可布局全球及新興國家當地公債，以分享降息和經濟強韌機會，同時分散風險。

美股高檔震盪，債市跌幅較輕。富蘭克林投顧指出，非投資級公司債產業普遍下跌。美國總統川普宣布與兩公司達成大砍減肥藥售價協議，以製藥產業公司債跌幅最重。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，美國聯準會（Fed）官員近期對於後續降息看法分歧，原因可能在於美國經濟前景樂觀，加上通貨膨脹可能上揚，因此並不支持進一步降息。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊指出，Fed將自12月1日起將停止縮表，到期的機構抵押債本金將再投資於國庫券，可融通龐大的財政赤字，卻也加劇未來的通膨風險。因此長天期公債殖利率恐還有上揚風險，存續期間短的非投資級公司債更可受惠於強韌的經濟環境。

延伸閱讀

林佳龍訪紐約未見到美國官員？俞大㵢：胡說八道

美國反無人機系統部署波蘭 提升北約東翼防空能力

醫療科技展下月登場 首度迎來歐洲及美國藥品、醫材及醫院協會來採購

美國政府關門 感恩節將至…空中交通恐停擺

相關新聞

記憶體強勢地位不變！直雲：沒需求華邦電何必擴廠...買進坐等市場回穩

台股回魂！記憶體仍然強勢！ 早上傳來國會的關門測試投票，美國政府可能要開門，納斯達克期貨直接大漲1%！也讓台股今天添了柴火，有種穩住的感覺。這就是很棒的盤勢，有跌但是慢慢回穩找支撐後再上攻。 今天最強勢的還是記憶體，我要一直說華邦電、南亞科可以買，從底部就開始講，我認為投資組合裡面一定要有記憶體，越不想買就越看他上去。 續強的原因我說過很多次，華邦電如果沒有看到未來的需求怎麼能持續大擴產，這就是一個很重要的訊號。

毛利率97%…鈊象（3293）股價卻連日下殺？專家：考驗信心、非基本面問題

遊戲股龍頭鈊象（3293） 最近股價連日下殺，黑天鵝消息滿天飛，市場信心崩盤，投資人哀嚎遍野。明明財報數字亮眼，為什麼股價卻像被詛咒一樣直直落？今天就從營運體質與成長動能，一起拆解這場「信心崩潰秀」。

課徵補充費急煞！專家批「股利被視為肥羊」：不需要把壓力轉嫁的政策

還好健保補充保費的改革提案暫緩了，真的很開心有急踩煞車。 昨晚石崇良部長後來出面說明，這次改革為是「為了健保公平」，簡單來說，意思是大家都有用健保，但收入型態不同，如果仍以薪資作為主要來源不進行調整，最後就得直接調整一般保費，那受影響的其實反而是小資族，所以這次改革的出發點，是想讓健保的負擔更平均、制度更公平。 石崇良部長的這邏輯沒錯，要改革的方向是正確的，但我想大家會這麼生氣，可能是提案內容太草率了，放在投資人的心情裡有點難消化。 因為很小資族領的股息根本不多，只是想補生活費加一點安全感，結果卻被劃進有錢人的那一邊了。 全台約有一千三百多萬股民，大約只有兩成多的人賺錢，其實股民們收到的股利不代表真正有賺到錢，收到的股利，先不講是否長期持有，領到的當下確實只是左手換右手而已， 貼息還甚至會賠錢，然後股利所得稅要交，現在又要再繳一次健保補充費…

特斯拉新機器人拚量產「這檔」飆漲停 盟立、佳能漲逾半根停板

特斯拉最新第三代Optimus人形機器人試生產線已開始啟動，預計明年大規樣量產，相關供應鏈可望受惠；機器人概念股10日由...

台股拚返5日線、千金股點火助攻！群聯、創意亮紅燈 4檔齊創高

台積電（2330）10日盤後將公布10月營收，市場買盤提前卡位，帶動股價反彈挑戰重返5日線，推升台股重返月線之上。高價股...

台積電董座魏哲家喊每年都會創新高 營收公布前股價挑戰5日線及月線

台積電（2330）年度運動會8日熱鬧登場，請來貴賓輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，董事長暨總裁魏哲家強調，今年營收及獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。