股市震盪 美國投資等級債抗跌
美股震盪加劇，避險需求支撐投資級債跌勢輕於非投資級公司債。法人指出，在市場動盪時，投資人可採取分散布局策略，除了公司債之外，還可布局全球及新興國家當地公債，以分享降息和經濟強韌機會，同時分散風險。
美股高檔震盪，債市跌幅較輕。富蘭克林投顧指出，非投資級公司債產業普遍下跌。美國總統川普宣布與兩公司達成大砍減肥藥售價協議，以製藥產業公司債跌幅最重。
富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，美國聯準會（Fed）官員近期對於後續降息看法分歧，原因可能在於美國經濟前景樂觀，加上通貨膨脹可能上揚，因此並不支持進一步降息。
富蘭克林坦伯頓固定收益團隊指出，Fed將自12月1日起將停止縮表，到期的機構抵押債本金將再投資於國庫券，可融通龐大的財政赤字，卻也加劇未來的通膨風險。因此長天期公債殖利率恐還有上揚風險，存續期間短的非投資級公司債更可受惠於強韌的經濟環境。
