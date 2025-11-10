特斯拉新機器人拚量產「這檔」飆漲停 盟立、佳能漲逾半根停板

特斯拉最新第三代Optimus人形機器人試生產線已開始啟動，預計明年大規樣量產，相關供應鏈可望受惠；機器人概念股10日由彬台（3379）領軍上衝，一開盤就跳空以漲停板58.3元開出後鎖死，盟立（2464）、佳能（2374）、能率（5392）、貿聯-KY（3665）等同步大漲， 盤中漲幅逾半根停板。

特斯拉在官方社群「TeslaAI」宣布，第三代Optimus人形機器人試生產線已經在美國加州弗里蒙特工廠啟動，預計明年大規模量產；特斯拉執行長馬斯克強調，「是有史以來規模最大產品」，生產成本有望控制在2萬美元（約新台幣60萬元）以內。

據指出，特斯拉內部規劃，未來10年內將銷售超過100萬台機器人；特斯拉第三代人形機器人量產計畫啟動，且進度加速，台股相關機器人概念股也受到激勵，由彬台領軍，早盤跳空以漲停58.3元開出，一舉收復5日線及月線，漲停及市價排隊買單超過1,900張。

佳能及能率也同步大漲，佳能以83.9元開出後一度衝達89元，逼近漲停89.4元， 盤中漲幅逾6%；能率以48.05元開出後一度拉升至51.3元，盤中漲幅逾5%；貿聯-KY以1,480元開高後一度衝達1,550元，創歷史新高價，盤中漲幅逾8%。

盟立以60.6元開出後拉升至64.5元， 盤中漲幅逾6%；另外，所羅門（2359）、和椿（6215）、東台（4526）、高鋒（4510）等股也是上漲表現， 盤中漲幅都超過3%。