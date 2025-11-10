快訊

TPBL／重磅加盟！三上悠亞正式加入夢想家啦啦隊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「財神降臨」：能狠狠賺一筆

蘋果iPhone快充、慢充「誰傷電池」？ 半年實驗結果出爐超驚訝

特斯拉新機器人拚量產「這檔」飆漲停 盟立、佳能漲逾半根停板

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
Optimus人形機器人。(路透)
Optimus人形機器人。(路透)

特斯拉最新第三代Optimus人形機器人試生產線已開始啟動，預計明年大規樣量產，相關供應鏈可望受惠；機器人概念股10日由彬台（3379）領軍上衝，一開盤就跳空以漲停板58.3元開出後鎖死，盟立（2464）、佳能（2374）、能率（5392）、貿聯-KY（3665）等同步大漲， 盤中漲幅逾半根停板。

特斯拉在官方社群「TeslaAI」宣布，第三代Optimus人形機器人試生產線已經在美國加州弗里蒙特工廠啟動，預計明年大規模量產；特斯拉執行長馬斯克強調，「是有史以來規模最大產品」，生產成本有望控制在2萬美元（約新台幣60萬元）以內。

據指出，特斯拉內部規劃，未來10年內將銷售超過100萬台機器人；特斯拉第三代人形機器人量產計畫啟動，且進度加速，台股相關機器人概念股也受到激勵，由彬台領軍，早盤跳空以漲停58.3元開出，一舉收復5日線及月線，漲停及市價排隊買單超過1,900張。

佳能及能率也同步大漲，佳能以83.9元開出後一度衝達89元，逼近漲停89.4元， 盤中漲幅逾6%；能率以48.05元開出後一度拉升至51.3元，盤中漲幅逾5%；貿聯-KY以1,480元開高後一度衝達1,550元，創歷史新高價，盤中漲幅逾8%。

盟立以60.6元開出後拉升至64.5元， 盤中漲幅逾6%；另外，所羅門（2359）、和椿（6215）、東台（4526）、高鋒（4510）等股也是上漲表現， 盤中漲幅都超過3%。

機器人 特斯拉

延伸閱讀

特斯拉新機器人明年量產…規模史上最大 盟立、亞光、和大等受惠

陸鬆綁稀土管制 有利人形機器人供應鏈

高雄騎士載超大水塔只露出兩條腿撐地等紅燈 網酸：水塔界特斯拉

影／特斯拉通過兆元報酬方案 馬斯克與機械人狂舞「臉上表情露餡」

相關新聞

記憶體強勢地位不變！直雲：沒需求華邦電何必擴廠...買進坐等市場回穩

台股回魂！記憶體仍然強勢！ 早上傳來國會的關門測試投票，美國政府可能要開門，納斯達克期貨直接大漲1%！也讓台股今天添了柴火，有種穩住的感覺。這就是很棒的盤勢，有跌但是慢慢回穩找支撐後再上攻。 今天最強勢的還是記憶體，我要一直說華邦電、南亞科可以買，從底部就開始講，我認為投資組合裡面一定要有記憶體，越不想買就越看他上去。 續強的原因我說過很多次，華邦電如果沒有看到未來的需求怎麼能持續大擴產，這就是一個很重要的訊號。

毛利率97%…鈊象（3293）股價卻連日下殺？專家：考驗信心、非基本面問題

遊戲股龍頭鈊象（3293） 最近股價連日下殺，黑天鵝消息滿天飛，市場信心崩盤，投資人哀嚎遍野。明明財報數字亮眼，為什麼股價卻像被詛咒一樣直直落？今天就從營運體質與成長動能，一起拆解這場「信心崩潰秀」。

課徵補充費急煞！專家批「股利被視為肥羊」：不需要把壓力轉嫁的政策

還好健保補充保費的改革提案暫緩了，真的很開心有急踩煞車。 昨晚石崇良部長後來出面說明，這次改革為是「為了健保公平」，簡單來說，意思是大家都有用健保，但收入型態不同，如果仍以薪資作為主要來源不進行調整，最後就得直接調整一般保費，那受影響的其實反而是小資族，所以這次改革的出發點，是想讓健保的負擔更平均、制度更公平。 石崇良部長的這邏輯沒錯，要改革的方向是正確的，但我想大家會這麼生氣，可能是提案內容太草率了，放在投資人的心情裡有點難消化。 因為很小資族領的股息根本不多，只是想補生活費加一點安全感，結果卻被劃進有錢人的那一邊了。 全台約有一千三百多萬股民，大約只有兩成多的人賺錢，其實股民們收到的股利不代表真正有賺到錢，收到的股利，先不講是否長期持有，領到的當下確實只是左手換右手而已， 貼息還甚至會賠錢，然後股利所得稅要交，現在又要再繳一次健保補充費…

特斯拉新機器人拚量產「這檔」飆漲停 盟立、佳能漲逾半根停板

特斯拉最新第三代Optimus人形機器人試生產線已開始啟動，預計明年大規樣量產，相關供應鏈可望受惠；機器人概念股10日由...

台股拚返5日線、千金股點火助攻！群聯、創意亮紅燈 4檔齊創高

台積電（2330）10日盤後將公布10月營收，市場買盤提前卡位，帶動股價反彈挑戰重返5日線，推升台股重返月線之上。高價股...

台積電董座魏哲家喊每年都會創新高 營收公布前股價挑戰5日線及月線

台積電（2330）年度運動會8日熱鬧登場，請來貴賓輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，董事長暨總裁魏哲家強調，今年營收及獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。