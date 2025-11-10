投資美股選 S&P 500？法人曝40年長線韌性驚人、AI 加持潛力強
美股近期雖然表現震盪，拖累市場氣氛轉趨觀望。不過，台股10日盤中率先站回月線，截至上午11點整，一度最高反彈238點。法人表示，若美股主要指數維持高檔強勢，特別是AI與科技股續揚，預料可帶動台股買氣回升、推升權值股表現，因此美股動向成為台股多方能否續攻關鍵。
聯邦投信行銷業務處協理何彥樟分析，根據統計，美國S&P 500指數過去40年中，有超過七成時間呈現正報酬，平均年化報酬率約9%至10%，顯示長期投資美股的韌性與成長潛力。
從歷史觀察，雖然市場歷經2000年網路泡沫、2008年金融海嘯與2022年升息壓力等重大修正，但隨後往往能快速回升，長期趨勢仍明顯向上。
此外，何彥樟指出，根據研究機構Artificial Analysis統計，美中科技巨頭正加速佈局多模態AI，帶動兩地資本市場出現新一波投資熱潮。
在美國方面OpenAI、Google、Meta與微軟等公司同步發展語言、語音、影像與影片模型，生成式AI與資料中心已成推升指數動能的主軸，半導體與雲端運算產業鏈評價持續攀升。
此外，何彥樟補充，中國方面，百度、阿里巴巴與騰訊等企業積極投入自研大模型與應用整合，市場預期AI政策與產業補貼將進一步擴大，有助修復科技板塊估值。
AI正從題材階段轉向獲利化階段，未來美股將受益於AI生態深化，而中概股則有望迎來政策推動與估值重估的雙重契機。
展望後市，何彥樟建議，投資人若能透過定期定額或核心衛星策略持續參與市場，不僅能平滑短線波動，更能有效掌握企業獲利與科技創新的結構成長機會。尤其在AI與數位經濟推動下，美股企業獲利動能可望延續，S&P 500仍是全球資產配置中具代表性的核心標的之一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言