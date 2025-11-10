台股拚返5日線、千金股點火助攻！群聯、創意亮紅燈 4檔齊創高

台積電（2330）10日盤後將公布10月營收，市場買盤提前卡位，帶動股價反彈挑戰重返5日線，推升台股重返月線之上。高價股也紛紛表態，千金族群由群聯（8299）率先強攻漲停，並刷新天價1,270元，激勵創意隨之亮紅燈，奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、勤誠（8210）也接連改寫歷史新高，成為盤面多頭焦點。

記憶體股王群聯第3季營收181.37億元，季增1.4%、年增30.1%；毛利率32.4%，單季淨利22.27億元、季增199%、年增222%，每股純益10.75元；前三季EPS達19.9元，超越去年全年。10月營收70.65億元，年增90%，前10月累計569.31億元、創同期新高。基本面強勁也推升股價，自8月底以來漲幅逾159%。

執行長潘健成指出，AI伺服器帶動企業級儲存需求，NAND控制晶片供不應求，公司持續深化與國際伺服器供應鏈合作。群聯並強化中高階NAND方案布局，與SK海力士展開SSD協同開發，隨AI儲存應用擴大，營運動能看俏。

另，創意（3443）10月營收達37.16億元，月增2.85%、年增150.6%，刷新單月歷史新高。創意傳出將為Google打造自研伺服器處理器Axion CPU，法人看好該案將成為後續營運成長的重要推手。

法人指出，創意今年主要成長動能來自加密貨幣市場回溫及雲端服務供應商（CSP）訂單放量，第4季至明年首季將陸續認列大單。隨AI大型專案進入量產，創意目前手握三個CSP級AI ASIC專案，另有兩個新創客戶計畫正推進中，AI營收占比可望提升至四至五成。

整體而言，隨AI、CSP與加密貨幣需求同步升溫，法人預期創意今年營收年增幅上看35%，明年獲利表現可望再創高峰。