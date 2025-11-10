台股開高震盪逾百點 記憶體、機器人概念股亮眼
台股今天早盤上漲逾200點，重回月線之上，站上27800點，最高來到27889.57點，盤中漲勢收斂，反彈逾百點，指數在27800點上下震盪，櫃買指數開高走低，權王台積電上漲10元，為1470元；記憶體族群和機器人概念股表現亮眼，為盤中焦點。
至10點31分，加權指數為27787.94點，上漲136.53點。電子股上漲0.75%，金融股上漲0.35%，代表中小型股票的櫃買指數下跌0.74%。
觀察電子權值股盤中表現，鴻海為245.5元，上漲1.5元，聯發科下跌10元，為1250元，廣達為287.5元，上漲0.5元。
記憶體族群今天盤中氣勢強勁，多檔衝上漲停。群聯、點序、鈺創、宇瞻、創見股價分別以1270元、78.5元、41.6元、116.5元、163元攻上漲停板。
機器人概念股彬台、銘異分別以58.3元、26.25元衝上漲停；貿聯-KY上漲逾7%、佳能上漲逾6%。
資深證券分析師王兆立向中央社記者表示，今天台股開高震盪，主要受到美股近期出現回檔修正影響，外資心態趨於保守，出現部分減碼；王兆立指出，台股短線仍會維持震盪格局，中小型個股相對具表現空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言