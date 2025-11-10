毛利率97%…鈊象（3293）股價卻連日下殺？專家：考驗信心、非基本面問題

【文．玩股神探】

遊戲股龍頭鈊象（3293） 最近股價連日下殺，黑天鵝消息滿天飛，市場信心崩盤，投資人哀嚎遍野。明明財報數字亮眼，為什麼股價卻像被詛咒一樣直直落？今天就從營運體質與成長動能，一起拆解這場「信心崩潰秀」。

獲利體質超強：毛利率飆破97% 營益率穩守6成

先別被股價嚇跑——鈊象的基本面依然猛。過去毛利率都維持九成以上，最新財報甚至高達97%，是妥妥的超級護城河。

營業利益率同樣穩在六成以上，即使去年「股票買一送一」讓股本膨脹、再加上匯損干擾，最終財報仍然亮眼。簡單說：公司沒壞，市場在亂！

成長放緩成罩門：外銷授權動能減速

眼下唯一的陰影是「外銷成長」。

鈊象海外授權收入占比已逼近七成，成功取代過去靠《明星三缺一》撐場的結構。

不過，海外授權遊戲推進速度明顯放慢，市場開始擔心高峰已過，但事實上，累積營收仍創新高，遠沒外界說的那麼慘。

信心比財報更脆弱：跌勢是恐慌殺盤？

這波跌勢看似「崩」，其實更像情緒性修正。消息面亂象、法人調節、散戶信心瓦解，多重壓力讓股價提前反應。

對長線投資人來說，這或許不是逃命波，而是撿便宜的時機。

結論

鈊象的獲利體質依舊是業界天花板，但外銷放緩與市場恐慌壓力，讓股價短線重挫。高毛利不敵低信心，這場崩跌更像信心考驗，而非基本面崩壞。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：鈊象崩跌警報！毛利高達97%也難救股價？黑天鵝滿天飛、投資人信心崩盤中！