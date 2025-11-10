陸股估值回升 法人看好中長期布局契機

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

隨著陸股評價逐步回升至歷史平均水平，資訊科技類股估值明顯提升，市場氛圍逐漸轉趨樂觀。法人指出，中國大陸市場正處於「政策托底＋產業突圍」的關鍵階段，儘管短期中美互動可能對市場造成擾動，但雙方持續談判仍為市場注入信心。整體而言，陸股牛市基礎仍在，建議投資人可逢低布局，掌握長期成長機會。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟表示，中國大陸2025年GDP成長預估約為4.7%至4.8%，雖然相較過去高速成長有所放緩，但在出口製造、基礎建設及政府刺激政策的支撐下，整體經濟仍具韌性。未來能否成功從「量」的擴張轉向「質」的提升，將是經濟轉型的關鍵。

林庭樟指出，儘管政府積極推動擴大內需與消費，實際消費復甦仍顯緩慢，家庭收入與信心尚未全面改善，加上房地產下行、地方債務壓力及企業債務風險，對經濟轉型構成挑戰。若能成功轉型為以消費與服務業為主的成長模式，將為市場開啟更長遠的發展空間。

在投資方向上，中國政府持續投入高品質發展、科技自主與產業升級，對具備前瞻性技術、綠色能源及智慧製造等領域而言，是中長期的投資機會。林庭樟強調，從市場投資角度來看，聚焦新興產業更具潛力，同時也須密切關注中美關係的變化。

瀚亞中國A股基金聚焦於中國大陸經濟體中具備強勁競爭優勢的領導廠商，認為超額收益來自產業的超額利潤，進而推動科技變革與生活品質提升。投資組合主要布局於科技、醫藥與消費三大產業，並秉持價值成長理念，挑選具備成長潛力且能持續成長的優質企業，以合理價格買入，享受企業長期成長所帶來的價值。

記憶體強勢地位不變！直雲：沒需求華邦電何必擴廠...買進坐等市場回穩

台股回魂！記憶體仍然強勢！ 早上傳來國會的關門測試投票，美國政府可能要開門，納斯達克期貨直接大漲1%！也讓台股今天添了柴火，有種穩住的感覺。這就是很棒的盤勢，有跌但是慢慢回穩找支撐後再上攻。 今天最強勢的還是記憶體，我要一直說華邦電、南亞科可以買，從底部就開始講，我認為投資組合裡面一定要有記憶體，越不想買就越看他上去。 續強的原因我說過很多次，華邦電如果沒有看到未來的需求怎麼能持續大擴產，這就是一個很重要的訊號。

毛利率97%…鈊象（3293）股價卻連日下殺？專家：考驗信心、非基本面問題

遊戲股龍頭鈊象（3293） 最近股價連日下殺，黑天鵝消息滿天飛，市場信心崩盤，投資人哀嚎遍野。明明財報數字亮眼，為什麼股價卻像被詛咒一樣直直落？今天就從營運體質與成長動能，一起拆解這場「信心崩潰秀」。

課徵補充費急煞！專家批「股利被視為肥羊」：不需要把壓力轉嫁的政策

還好健保補充保費的改革提案暫緩了，真的很開心有急踩煞車。 昨晚石崇良部長後來出面說明，這次改革為是「為了健保公平」，簡單來說，意思是大家都有用健保，但收入型態不同，如果仍以薪資作為主要來源不進行調整，最後就得直接調整一般保費，那受影響的其實反而是小資族，所以這次改革的出發點，是想讓健保的負擔更平均、制度更公平。 石崇良部長的這邏輯沒錯，要改革的方向是正確的，但我想大家會這麼生氣，可能是提案內容太草率了，放在投資人的心情裡有點難消化。 因為很小資族領的股息根本不多，只是想補生活費加一點安全感，結果卻被劃進有錢人的那一邊了。 全台約有一千三百多萬股民，大約只有兩成多的人賺錢，其實股民們收到的股利不代表真正有賺到錢，收到的股利，先不講是否長期持有，領到的當下確實只是左手換右手而已， 貼息還甚至會賠錢，然後股利所得稅要交，現在又要再繳一次健保補充費…

特斯拉新機器人拚量產「這檔」飆漲停 盟立、佳能漲逾半根停板

特斯拉最新第三代Optimus人形機器人試生產線已開始啟動，預計明年大規樣量產，相關供應鏈可望受惠；機器人概念股10日由...

台股拚返5日線、千金股點火助攻！群聯、創意亮紅燈 4檔齊創高

台積電（2330）10日盤後將公布10月營收，市場買盤提前卡位，帶動股價反彈挑戰重返5日線，推升台股重返月線之上。高價股...

台積電董座魏哲家喊每年都會創新高 營收公布前股價挑戰5日線及月線

台積電（2330）年度運動會8日熱鬧登場，請來貴賓輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，董事長暨總裁魏哲家強調，今年營收及獲...

