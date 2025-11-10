快訊

確定分手了！被砍4千萬新壽解約金44.3億 李四川：下班前送市議會

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

保瑞營收／10月17.16億、年減17.85% 前十月營收166.13億

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）10公告10月自結合併營收17.16億元，較去年同期衰退17.85%；雖受匯兌影響營收約新台幣1億元，但1~10月累計營收166.13億元，仍較去年同期成長6.57%。

保瑞旗下馬里蘭州針劑廠預期在第4季持續扮演增長領頭羊角色，憑藉在地化製造優勢與高標準無菌製程，滿足美國市場對注射劑充填的強勁需求。此布局不僅展現保瑞對全球製藥產業變局的精準掌握，也奠定其在差異化製造領域的領先地位，成為第四季CDMO業務持續擴張的主要動能。

保瑞表示，美國市場對於針劑與無菌製劑的在地生產需求快速升溫，在政策鼓勵與供應鏈安全雙重推動下，藥廠回流美國設廠已成趨勢。保瑞馬里蘭州廠具備國際級自動化針劑充填與包裝能力，結合公司在加拿大與美國多點營運據點，形成北美製造一體化的戰略布局，能為全球藥業提供更近端、更穩定的製造服務。

保瑞今年7月甫完成加拿大廠區擴建工程，導入先進皮膚科用藥充填技術，使年產能提升至超過5,000萬劑。此外，公司亦發布美國明尼蘇達州Maple Grove 廠的中期開發藍圖，預計充實逾10萬平方英尺的製造與包裝空間。這些策略性資本支出不僅強化北美製造鏈整合，更讓保瑞在全球製藥代工（CDMO）市場中穩固領導地位。

而在全球製藥界盛事CPHI（國際製藥展）甫落幕之際，保瑞再傳捷報，榮獲 Biotech Breakthrough Awards 「年度最佳生技公司（Overall Biotech Company of the Year）」大獎。該獎項肯定保瑞在全球生技產業中展現的獨特實力，體現公司兼具「專業夥伴穩定可靠的品質」與「國際領導者規模與服務架構」的綜效，展現於成長與全球佈局之間的卓越平衡與執行力。

法人表示，藥品「美國製造」成為今年全球生技產業的熱門議題，多家大型藥廠紛紛宣布在美國興建或擴建製藥廠，供應鏈回流的趨勢日益明顯。隨著美國製造策略全面發酵、北美產能持續提升，保瑞未來營運動能樂觀。

保瑞 美國 生技產業

延伸閱讀

陳志被盜12.7萬枚比特幣、市值逾4千億 國家級駭客組織操盤「黑吃黑」

林佳龍訪紐約未見到美國官員？俞大㵢：胡說八道

美國反無人機系統部署波蘭 提升北約東翼防空能力

醫療科技展下月登場 首度迎來歐洲及美國藥品、醫材及醫院協會來採購

相關新聞

課徵補充費急煞！專家批「股利被視為肥羊」：不需要把壓力轉嫁的政策

還好健保補充保費的改革提案暫緩了，真的很開心有急踩煞車。 昨晚石崇良部長後來出面說明，這次改革為是「為了健保公平」，簡單來說，意思是大家都有用健保，但收入型態不同，如果仍以薪資作為主要來源不進行調整，最後就得直接調整一般保費，那受影響的其實反而是小資族，所以這次改革的出發點，是想讓健保的負擔更平均、制度更公平。 石崇良部長的這邏輯沒錯，要改革的方向是正確的，但我想大家會這麼生氣，可能是提案內容太草率了，放在投資人的心情裡有點難消化。 因為很小資族領的股息根本不多，只是想補生活費加一點安全感，結果卻被劃進有錢人的那一邊了。 全台約有一千三百多萬股民，大約只有兩成多的人賺錢，其實股民們收到的股利不代表真正有賺到錢，收到的股利，先不講是否長期持有，領到的當下確實只是左手換右手而已， 貼息還甚至會賠錢，然後股利所得稅要交，現在又要再繳一次健保補充費…

台積電董座魏哲家喊每年都會創新高 營收公布前股價挑戰5日線及月線

台積電（2330）年度運動會8日熱鬧登場，請來貴賓輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，董事長暨總裁魏哲家強調，今年營收及獲...

台股開盤漲逾百點重返5日線 台積電開1,470元、上漲10元

台股10日開盤指數上漲154點，開盤指數為27,805點；後續盤中走高，最高一度達27,889點，上漲逾200點，重返5...

台股陷入「雙面」拉鋸 專家揭後市三大多空關鍵

美股連連壓回，台股偏空氛圍再起，將衝擊集中、櫃買市場本周將面臨27,717點與257.89點關鍵點位的多空保衛戰。

上市櫃10月營收衝4兆元

美股上周五（7日）包括那斯達克、費城半導體等科技股持續走弱，台積電ADR與台指期夜盤同步走跌，市場預期台股多方今日仍將面...

一周盤前股市解析／成衣製鞋、內需消費 吸睛

台股上周五（7日）開盤下跌81點，終場以下跌248點作收，收在27,651點，成交金額縮小，失守月線反壓。分析師指出，短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。