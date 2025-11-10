課徵補充費急煞！專家批「股利被視為肥羊」：不需要把壓力轉嫁的政策

＊原文時間11月7日。

還好健保補充保費的改革提案暫緩了，真的很開心有急踩煞車。

昨晚石崇良部長後來出面說明，這次改革為是「為了健保公平」，簡單來說，意思是大家都有用健保，但收入型態不同，如果仍以薪資作為主要來源不進行調整，最後就得直接調整一般保費，那受影響的其實反而是小資族，所以這次改革的出發點，是想讓健保的負擔更平均、制度更公平。

石崇良部長的這邏輯沒錯，要改革的方向是正確的，但我想大家會這麼生氣，可能是提案內容太草率了，放在投資人的心情裡有點難消化。

因為很小資族領的股息根本不多，只是想補生活費加一點安全感，結果卻被劃進有錢人的那一邊了。

全台約有一千三百多萬股民，大約只有兩成多的人賺錢，其實股民們收到的股利不代表真正有賺到錢，收到的股利，先不講是否長期持有，領到的當下確實只是左手換右手而已，

貼息還甚至會賠錢，然後股利所得稅要交，現在又要再繳一次健保補充費…

再來，許多股民把股利當做重要的經濟來源，如果投資帳面賠錢，股利又被扣了2%多，等於一頭牛被扒了兩層皮！

所以才很多人會說，如果當年投資結算虧錢，可以申請退稅呢？畢竟課稅沒有課對方向，只是一句謝謝貢獻當然會令人不悅。

而且這會讓台股的長期投資人往國外商品移動，台股只會剩下當沖、資本利得的用途，雖然這樣會有成交量，但就削弱了台股的內在價值，很難維持健全的市場。

其實有搜集了一些網友大大和自己的想法，真的要改，可能也可以考慮這幾個方向：

1.把股息與利息分開課徵

現在的草案把所有「資本性收入」都混在一起，利息是領取的當下就可以認列收益，但股息還得要填息才是真的賺錢，第一步先把這些不同性質的收入分開來看才好。

2.設定更合理的「累進門檻」

現行2萬元門檻太低了，容易波及到收入較低的小資族或退休族，可以改為年度累積超過10萬或20萬以上才計入，因為2萬的股利大多都是補貼生活的生活費，股利再更多一點才會來到奢侈費、娛樂費，課到這部分才是真的能者多勞。

3.鼓勵長期持有的投資人

可以設計「持有期間抵免制度」，例如持股超過3年以上，股息部分可減半計算或免列入健保費，這樣能引導投資人長期投入企業，而非短線投機。

其實真正的核心問題可能還是在健保資源的浪費，我們都認同健保制度幫助了許多重症病人和真正需要幫助的人，但其實最讓人不能接受的是，健保為何虧損，卻要讓小資族、退休族…等一般百姓無止盡地加碼買單，健保虧損的核心在於資源浪費和醫藥界不可說的秘密。

不去大刀闊斧地改革制度、嚴格控管資源分配，而是不斷從老百姓的口袋裡追加補充保費，這當然就會是治標不治本。

政府拋出這議題，是要試看看人民的輿論風向，結果大家反彈的很劇烈，所以才暫緩，但我覺得股民的股利，已經被政府視為肥羊，接下來會不會有別的名目呢？

所以我會再想想要不要再繼續持有高股息ETF！事實上，我願意多幫忙繳稅，但反對不公不義，所以這次政府將矛頭對準辛苦投資的股民，而且真的是辛苦生活的小股民…反彈聲才會這麼大，還是應該把精力投入到健保體制的深度改革吧。

我們需要的是一個永續、效率高的健保制度，而不是一個總將財政壓力轉嫁給投資人的提款機。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。