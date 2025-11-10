台積電董座魏哲家喊每年都會創新高 營收公布前股價挑戰5日線及月線

台積電（2330）年度運動會8日熱鬧登場，請來貴賓輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，董事長暨總裁魏哲家強調，今年營收及獲利再創新高，「以後每一年都會創新高」，雖然台積電ADR上周下跌4.6%，台積電10日以1,470元開高後一度拉升至1,475元， 挑戰5日線及月線。

台積電10月營收將在收盤後公布，以先前在法說會時的預估，預估第4季合併營收322~334 億美元；若以新台幣30.6 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 59~61%之間；營業利益率預計介於49~51% 之間。

台積電二度上修全年展望，將今年全年美元營收成長幅度從7月時預測接近30%，上修至Mid-thirty（30%的中間值約34~36%）。

魏哲家則是表示，台積電今年將再創營收與獲利的新高紀錄，「以後每一年都會創新高」；另外，他還透露，黃仁勳來台，「想要更多晶片」。

台積電在10月底曾衝達1,525元的歷史新高價，近日則是跌落5日線及月線，10日早盤以1,470元開出，上漲10元，一度拉升至1,475元，站上5日線及月線， 盤中股價約落在1,465~1,470元間。