台積電董座魏哲家喊每年都會創新高 營收公布前股價挑戰5日線及月線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電董事長魏哲家。記者葉信菉／攝影
台積電董事長魏哲家。記者葉信菉／攝影

台積電（2330）年度運動會8日熱鬧登場，請來貴賓輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，董事長暨總裁魏哲家強調，今年營收及獲利再創新高，「以後每一年都會創新高」，雖然台積電ADR上周下跌4.6%，台積電10日以1,470元開高後一度拉升至1,475元， 挑戰5日線及月線。

台積電10月營收將在收盤後公布，以先前在法說會時的預估，預估第4季合併營收322~334 億美元；若以新台幣30.6 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 59~61%之間；營業利益率預計介於49~51% 之間。

台積電二度上修全年展望，將今年全年美元營收成長幅度從7月時預測接近30%，上修至Mid-thirty（30%的中間值約34~36%）。

魏哲家則是表示，台積電今年將再創營收與獲利的新高紀錄，「以後每一年都會創新高」；另外，他還透露，黃仁勳來台，「想要更多晶片」。

台積電在10月底曾衝達1,525元的歷史新高價，近日則是跌落5日線及月線，10日早盤以1,470元開出，上漲10元，一度拉升至1,475元，站上5日線及月線， 盤中股價約落在1,465~1,470元間。

台積電

課徵補充費急煞！專家批「股利被視為肥羊」：不需要把壓力轉嫁的政策

還好健保補充保費的改革提案暫緩了，真的很開心有急踩煞車。 昨晚石崇良部長後來出面說明，這次改革為是「為了健保公平」，簡單來說，意思是大家都有用健保，但收入型態不同，如果仍以薪資作為主要來源不進行調整，最後就得直接調整一般保費，那受影響的其實反而是小資族，所以這次改革的出發點，是想讓健保的負擔更平均、制度更公平。 石崇良部長的這邏輯沒錯，要改革的方向是正確的，但我想大家會這麼生氣，可能是提案內容太草率了，放在投資人的心情裡有點難消化。 因為很小資族領的股息根本不多，只是想補生活費加一點安全感，結果卻被劃進有錢人的那一邊了。 全台約有一千三百多萬股民，大約只有兩成多的人賺錢，其實股民們收到的股利不代表真正有賺到錢，收到的股利，先不講是否長期持有，領到的當下確實只是左手換右手而已， 貼息還甚至會賠錢，然後股利所得稅要交，現在又要再繳一次健保補充費…

