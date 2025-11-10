台股開盤漲逾百點重返5日線 台積電開1,470元、上漲10元

台股10日開盤指數上漲154點，開盤指數為27,805點；後續盤中走高，最高一度達27,889點，上漲逾200點，重返5日線。台積電（2330）開盤價1,470元開出，上漲10元。

美企在10月裁員創2003年以來同月新高、英國央行總裁警告AI引發資產泡沫等利空導致美股四大指數下跌，連帶拖累上週五台股出現回檔下跌，加權指數收盤失守月線。

統一投顧表示，美國政府持續關門已對經濟信心造成拖累，上週五密西根大學公佈11月消費者信心指數跌至 50.3，創2022年6月以來最低，接連利空導致上週五美股盤中一度重挫，所幸參議院少數黨領袖舒默在盤中提出了結束政府停擺的新方案，為市場帶來希望，美股跌幅聞訊收斂，終場四大指數漲跌互見。

晶圓代工龍頭台積電2025年運動會8日開跑。董事長魏哲家與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳同台致詞，以「家人」與「夥伴」為主軸，展現台積電與輝達三十年深厚情誼，未來將持續提供輝達足夠的先進製程產能，攜手成就彼此。魏哲家指出，台積今年取得豐碩營運成果，擴大全球布局外，營收與獲利再創歷史新高。

另外，金管會公布國銀最新獲利概況，2025年9月稅前淨利506億元，月減17.7億元或3.4％、年增73.2億元或16.9％。合計前三季稅前淨利4561.6億元、年增354.7億元或8.4％，續創同期新高，其中以國際金融分行（OBU）獲利躍增達58.4％動能最強。

技術面來看，上週四收量黑K，收盤跌破月線，技術指標KD、 RSI向下，MACD綠柱體擴大，短期技術面仍持續整理格局，後續觀察能否重新站上月線，才有利行情止穩。OTC指數回測季線支撐，收盤守穩季線之上，但整體表現仍比加權指數弱。