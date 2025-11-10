美股漲跌互見　法人：台積電營收與鴻海法說牽動台股

美股主要指數7日漲跌互見，科技股跌勢收斂，輝達上漲0.04%，台積電ADR下跌0.95%。法人指出，市場聚焦台積電今天預計公布10月營收，以及鴻海12日將召開法人說明會，公布第3季財報、釋出營運展望，相關訊息都將牽動台股後續走勢。

美股7日表現，道瓊工業指數終場上漲74.80點，收在46987.10點；標準普爾500指數上漲8.48點，收在6728.80點；以科技股為主的那斯達克指數下跌49.45點，收在23004.54點；費城半導體指數下跌71.031點，收在6947.363點。

台股7日下跌248.04點，收在27651.41點，失守月線約27717點。三大法人同步賣超，合計賣超新台幣473.26億元，其中自營商賣超105.84億元，投信賣超13.86億元，外資及陸資賣超353.56億元。

根據公開資料，外資賣超前10名榜首為元大台灣50，調節6.03萬張；第2、3名為玉山金、南亞科，分別減碼2.97萬張、2.65萬張。其他上榜個股包括中石化、元大高股息、國泰永續高股息、台玻、中纖、台新新光金、華航。

產業訊息方面，廣達和緯創都將在本週公布第3季財報，並受邀召開法說會，AI伺服器需求持續暢旺，市場關注廣達、緯創等AI供應鏈後續表現。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日出席台積電運動會，備受矚目；台積電董事長魏哲家表示，黃仁勳此行是向台積電要求更多晶片。至於輝達要求台積電增加多少數量，魏哲家則說「機密」。