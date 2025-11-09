台股9月大漲1587點 銀行業未實現利益創新高

台股9月大漲1587.44點，銀行趁機實現資本利得並減碼台股，金管會統計顯示，銀行9月股、債雙雙減碼，台股減碼新台幣130億元，債券也減碼175億元，受惠台股上揚，銀行業9月底台股未實現利益衝上4745億元，寫下歷史新高。

若以帳面價值計算，金管會統計指出，今年9月底金融三業國內外股票投資餘額為3兆8952億元，債券部位則為30兆8732億元。

金管會統計金融三業持有股債狀況，國銀今年9月底持有債券投資成本為9.5兆元，年增3577億元，股票投資成本為4762億元，年增72億元。

進一步觀察銀行業今年前9月股債布局變化，銀行業9月減碼台股130億元，連續3個月減碼台股，累計前9月呈加碼台股384億元。9月台股大漲6.55%助攻下，帶動銀行業9月底台股未實現利益連5個月上揚，衝至4745億元，創下歷史新高。

此外，美國聯準會9月啟動降息，美國10年期公債殖利率下降至4.15%，銀行業9月趁勢減碼債券175億元，累計前9月減碼債券幅度約159億元。

保險業9月底持有債券部位達21兆509億元，其中，壽險業持有債券部位20兆9428億元，月增823億元，產險業持有債券部位1081億元，月增22億元；股市部分，壽險業與產險業今年9月底持有股票金額分別為2兆7072億元與567億元，月增719億元與17億元。

若細部觀察壽險業資金運用狀況，9月底壽險業海外投資（含國際板債券及外幣保單）規模達22兆754億元，月增84億元，占資金比重從67.4%下滑到67%。壽險業9月底持有台股部位為2兆1232億元，月增729億元，占資金比重從6.3%增至6.4%。

至於壽險業持有國內外現金部位，合計整體現金水位為1兆1056億元，月減147億元，呈現連續2個月下滑。

統計證券商自營部門在國內外債券與股市的帳面成本，截至9月底，券商持有國內債券成本為1581.47億元，外國債券成本為2884.96億元，國內股票持有成本為1671.57億元，外國股票持有成本為51.51億元，全數皆較8月底增加。