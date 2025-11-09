快訊

就市論勢／電源供應器、CCL 可留意

經濟日報／ 歐陽渭棠（凱基投信投資長）

盤勢分析

受惠AI強勁需求，台灣今年9月批發業營業額達1.28兆元，年增率逾13%，9月的景氣對策信號也由綠燈躍升至黃紅燈，綜合判斷分數持續改善，意味著景氣回升且動能逐步強化。

值得注意的是，領先指標已連續第二個月回升，其中M1B、股價指數與外銷訂單動向指數上揚，確認景氣前景的樂觀態勢；但零售及餐飲營業額仍呈微幅衰退，且建築物開工面積等指標走弱，顯示內需與部分傳產業復甦速度落後科技製造業。

投資建議

台灣憑藉半導體產業的深厚根基，已在全球AI基礎設施競賽中成為核心硬體供應鏈的關鍵節點。台灣的垂直整合產業鏈涵蓋了完整的半導體生態，包括半導體設備、材料，以及下游的封裝測試（OSAT）環節。

台灣更藉由長期累積的PC／伺服器代工經驗，主導AI伺服器關鍵零組件的供應，例如高階載板、CCL、先進散熱模組、電源供應器等範疇。在AI軍備競賽加速推動下，台股AI供應鏈明年的獲利可望持續獲得上調。

AI 景氣對策信號 半導體

台股陷入「雙面」拉鋸 專家揭後市三大多空關鍵

美股連連壓回，台股偏空氛圍再起，將衝擊集中、櫃買市場本周將面臨27,717點與257.89點關鍵點位的多空保衛戰。

上市櫃10月營收衝4兆元

美股上周五（7日）包括那斯達克、費城半導體等科技股持續走弱，台積電ADR與台指期夜盤同步走跌，市場預期台股多方今日仍將面...

一周盤前股市解析／成衣製鞋、內需消費 吸睛

台股上周五（7日）開盤下跌81點，終場以下跌248點作收，收在27,651點，成交金額縮小，失守月線反壓。分析師指出，短...

黃詣庭專欄／PCB、記憶體、重電 逢低布局

台股加權指數上周一度創下歷史新高，隨後因為美國科技股出現震盪拉回，台股走勢受到拖累，上周五台灣加權指數收在月線之下。由於...

壽險瘋買債！連三月砸千億元卡位 為哪樁？

據金管會統計，2025年9月單月金融三業合計買債1,353億元，第三季補債6,586億元寫史上最大單季買債紀錄，全數抵銷...

