就市論勢／電源供應器、CCL 可留意

盤勢分析

受惠AI強勁需求，台灣今年9月批發業營業額達1.28兆元，年增率逾13%，9月的景氣對策信號也由綠燈躍升至黃紅燈，綜合判斷分數持續改善，意味著景氣回升且動能逐步強化。

值得注意的是，領先指標已連續第二個月回升，其中M1B、股價指數與外銷訂單動向指數上揚，確認景氣前景的樂觀態勢；但零售及餐飲營業額仍呈微幅衰退，且建築物開工面積等指標走弱，顯示內需與部分傳產業復甦速度落後科技製造業。

投資建議

台灣憑藉半導體產業的深厚根基，已在全球AI基礎設施競賽中成為核心硬體供應鏈的關鍵節點。台灣的垂直整合產業鏈涵蓋了完整的半導體生態，包括半導體設備、材料，以及下游的封裝測試（OSAT）環節。

台灣更藉由長期累積的PC／伺服器代工經驗，主導AI伺服器關鍵零組件的供應，例如高階載板、CCL、先進散熱模組、電源供應器等範疇。在AI軍備競賽加速推動下，台股AI供應鏈明年的獲利可望持續獲得上調。