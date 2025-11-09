一周盤前股市解析／成衣製鞋、內需消費 吸睛

台股上周五（7日）開盤下跌81點，終場以下跌248點作收，收在27,651點，成交金額縮小，失守月線反壓。分析師指出，短期均線排列轉弱，月線收盤也遭跌破，波段低點還須再確認，建議短線操作保守因應。

統一投顧協理陳晏平表示，台股28K得而復失，短線面臨漲多、季線正乖離過大等疑慮，加上技術指標轉弱，將進入高檔震盪整理。

台經院上修今年經濟成長率、MSCI調高台股權重等利多，有利於台股中長多走勢，但AI投資閉環引發資產泡沫言論頻頻，加上美國政府持續關門，對短期資金流動性造成干擾。

操作上，建議高出低進，並仍以業績題材族群為布局首選，聚焦AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、電力能源相關、散裝、成衣製鞋及內需消費等。

台新投顧協理范婉瑜指出，雖台股面臨月線保衛戰，但AI股長格局不變，而短線漲多個股有休息整理必要，逢回再行介入風險較低。普發現金政策已上路，加上雙11購物節助攻，餐飲、旅遊、服飾等產業亦有轉強機會，可擇優布局。看好族群包括ASIC、半導體、載板、重電、軍工、紡織製鞋、內需等。