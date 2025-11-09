黃詣庭專欄／PCB、記憶體、重電 逢低布局

台股加權指數上周一度創下歷史新高，隨後因為美國科技股出現震盪拉回，台股走勢受到拖累，上周五台灣加權指數收在月線之下。由於加權指數自4月低點反彈以來未曾實質跌破月線，未來幾個交易日台股若未能夠站回月線支撐，將具有技術面意義，如果出現此情境，指數整理期間勢必拉長。

就技術面而言，台股大盤確有下列幾個壓力必須克服，首先，10月底至11月第一周，加權指數數度挑戰28,500點未果，每當盤中暫時攻此信心關卡，指數便出現上影線，顯示高檔調節賣壓不輕。

其次則為近期台股籌碼面結構轉差。9月初以來，台股表現強勁，指數呈現高仰角上攻，但過程中，法人資金伺機逢高獲利了結，但散戶反而積極入市，目前台指大盤融資餘額已超過3,000億元，為川普關稅解放日以來最高水準，但外資及投信在過去幾周，普遍站在賣方，籌碼結構已不利指數強攻。

此外，日MACD柱體轉負、日KD在高檔交叉向下，且開口加大，均為短線上技術面轉弱的表徵。

近期造成台股轉趨震盪的原因為美國科技股表現疲弱，質疑AI股估值過高與過度投資的聲浪壓抑相關個股人氣，此外，川普對等關稅是否將被最高法院宣判無效，及12月聯準會的降息舉措是否踩煞車等等，均造成美科技股回檔，進而影響台灣電子權值股的人氣，令台股拉回整理。

然而，台股多頭格局在下列幾大利多的加持下，仍有高點可期。一、儘管海外投資人開始質疑AI股估值昂貴，但幾大AI龍頭企業，對於AI基礎建設的投資金額步步高升，乃不爭的事實，台股AI相關供應鏈的基本面將持續亮眼。

二、即便聯準會內部對於12月是否再度降息存有分歧，但聯準會已宣布自12月1日起結束量化緊縮，加上過去兩次FOMC會議均宣布降息，顯示聯準會貨幣政策已轉向寬鬆立場，搭配經濟基本面及企業獲利增長仍正向的大環境下，金融市場將受惠於寬鬆貨幣環境。

三、電子與資通訊相關產品需求強勁，拉動台灣出口數字維持在高檔不墜，台灣經濟數字預期仍有上修空間，進而強化投資人持股信心。

綜合前述各面向，台股目前呈現長期多頭格局未見改變，但短線面臨美股震盪及技術面轉弱，兩大絆腳石，在此背景下，逢反彈降低持股水位，逢回布局績優股，以長線基本面保護短線震盪的操作方式，應可度過大盤創高後的震盪整理期。

就選股邏輯而言，泛AI受惠族群仍是逢回優先布局標的，AI伺服器組裝廠、散熱、PCB、記憶體及重電等，均將受惠於AI基礎建設持續快速布建，投資人可留意大盤震盪拉回後，相關個股的介入機會。

（作者是第一金投顧董事長）