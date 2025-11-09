國內外變動因素高 本周台股2萬7000-2萬8000震盪

上周五受美股下跌拖累，台股收在2萬7651點，失守2萬8000點大關且跌破月線；周線中止連6紅，三大法人僅有投信站在買方，反手回補35億元，外資單周減持1141億元，自營商賣超192億元，三大法人合計賣超1297.78億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股受美股AI龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢，不過整體而言，台股有AI題材面與供應鏈實質獲利的挹注，以及台經院上修今年經濟成長率、MSCI調高台股權重等利多，且近期出現科技與非電族群良性輪動，有助於台股中長多表現。

影響股市因素中，永豐金證券指出，川普總統的「對等關稅」案件在美國最高法院開庭，一反大家對於大法官態度的預期，多位保守派法官對於行政權能否擴張解釋徵稅提出質疑，市場期待對等關稅反轉，但不確定性未必是利多。

此外，永豐金證券表示，美國科技股回檔，主要還是在市場對於AI的獲利要求逐漸提高，影響AI股的評價。過去甲骨文因為OpenAI大訂單而大漲，如今股價也回到原點值得留意。此外，美國就業市場似乎顯露疲態，本周有CPI數據要公布，注意FED態度變化。

總結而言，AI趨勢雖然長線不變，但是短期估值調整，特別是近兩個月股市強勢進擊，所以回檔整理有利長線，而投資人習慣見跌就買，應該放慢動作，等待更佳機會。本周指數看2萬7000點至2萬8000點波動整理。

至於台股至年底前的布局，，廖炳焜建議，宜聚焦中長線趨勢股，包括AI供應鏈、晶圓代工龍頭廠2奈米供應鏈、記憶體、IP、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機，以及特用化學、重電等。