成果奏捷！永豐金證券「股票禮品卡」銷售破5,000萬

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
股票禮品卡購買、贈送、兌換使用條件。周克威／製表
股票禮品卡購買、贈送、兌換使用條件。周克威／製表

永豐金證券引領國內金融科技創新。今年獲准進入沙盒的「股票禮品卡」，自5月開賣以來，銷售總金額已破5,000萬元，成功在不到半年時間，打造出結合贈與的全新投資場景。永豐金證券趁勝追擊，更將面額擴增至五種，滿足用戶更細緻的需求。

據統計，股票禮品卡兌換人年齡集中在25到35歲之間，占比逾三成，顯著優於其他世代，顯示年輕族群將禮品卡作為啟動投資工具的接受度極高。永豐金證券指出，股票禮品卡具備「低門檻」及「高參與感」兩大特性，不僅最低100元即可買ETF，購買後還可透過Line輕鬆轉寄。

永豐金證券分析，同樣是贈禮約台幣百元的心意，「送股票」比「送咖啡」更多了財富傳承的意義，且禮品卡成功整合「豐存股」定期定額服務，支援台積電、台灣50等熱門標的股票交割款折抵，有效引導使用者展開紀律投資。種種優勢創造出嶄新生活金融場景，國人送禮逐漸從「送咖啡」等消費品轉為「送股票」，讓節慶送禮多了新選擇，趨勢方興未艾。

永豐金證券是目前國內唯一擁有兩件金管會核准金融科技創新實驗案的券商。股票禮品卡透過將投資行為融入日常生活，成功推動「微型投資」，協助更多人以小額參與資本市場，建立長期投資習慣。統計顯示，禮品卡累計銷售金額已突破5,000萬元，尤其在畢業季與情人節期間創造良好聲量，顯示其高度市場接受度與實質成效。

永豐金證券表示，股票禮品卡不僅是一項金融商品，更是永豐金證券全新證券生態圈中的創新投資場景。提倡民眾面對投資理財的第一步，選擇具有品牌信任度、並持續提供優質數位金融服務的券商，將有助開啟穩健投資之路。

