美國政府關門風險擴大影響 台股周線翻黑 台股本周恐延續弱勢格局

加權指數上周五下跌248點，收在27,651點，成交量約4,867億元。籌碼面部分，三大法人賣超473.2億元；其中外資現貨賣超353.5億元，期貨淨空單增加903口至30,820口；投信賣超13.8億元，自營商賣超105.8億元。上周下跌581點，跌幅2.0%，周線紅翻黑。

永豐期貨指出，上周五台股隨美股開低走低，盤中雖一度試圖止穩，但在周五成交量明顯萎縮的情況下，買盤意願不足，指數終場收黑。整體氛圍仍受美國政府關門風險擴大影響，市場擔憂經濟數據延遲發布、行政效率受阻，甚至影響聯準會決策依據，美股下跌壓力連帶波及全球資金信心。科技股領跌成為拖累主因，AI概念股估值疑慮再起，部分資金轉向防禦型標的。

永豐期貨分析，國際方面，聯邦航空總署（FAA）宣布若政府關門將減少全美主要機場約10%航班，象徵實體經濟活動可能受阻，這使市場情緒再度轉向悲觀。美國多家大型投行近期警告股市可能面臨10%至15%的技術性回調，進一步加重投資人觀望態度。由於上周五特性使成交量偏低，價格波動容易被放大，當前下跌幅度雖不極端，但資金面已顯現防禦轉向。短線仍需觀察美國國會是否能就預算案達成共識，否則關門持續時間越久，市場信心將進一步受創，全球風險資產可能再度承壓。若美股持續低迷，台股本周恐延續弱勢格局，特別是電子權值股壓力最大，投資人宜留意資金流轉向傳產與防禦族群的可能。