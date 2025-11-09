美國科技股跌勢收斂 台股短線震盪觀察5日線反壓

快訊

中央社／ 台北9日電

美國政府持續停擺打擊市場信心之際，美國總統川普駁斥外界對人工智慧（AI）泡沫的憂慮，美股7日科技股跌勢收斂；由於短線外資賣超及台幣走貶，加上台指期夜盤下跌160點，台股恐持續震盪整理格局，本週將視財報、展望呈現個股表現。

美股7日道瓊工業指數終場上漲74.80點，收在46987.10點；標準普爾500指數上漲8.48點，收在6728.80點；以科技股為主的那斯達克指數下跌49.45點，收在23004.54點；費城半導體指數下跌71.031點，收在6947.363點，台積電ADR下跌0.95%。

台股7日下跌248.04點，收在27651.41點，失守月線約27717點，成交值降至新台幣4690.19億元；台股在外資連續6個交易日調節賣超下，上週下跌581.94點，終止週線連10紅。

台灣股匯市因外資連續賣超，新台幣兌美元7日摜破31元整數大關，收31.045元，貶值9.5分，續寫逾半年新低。

產業訊息方面，輝達執行長黃仁勳8日參加台積電運動會，台積電董事長魏哲家表示，黃仁勳想要更多晶片，但數量是「機密」。黃仁勳則強調強勁的市場需求。

台股上週拉回終止週線10連紅，技術面略為出現島狀反轉的疑慮，且跌破月線支撐，資深分析師簡伯儀表示，指數在觸及5日均線28060點反壓後，陷入震盪整理；由於近期正值財報公布旺季，後續財報將影響盤面走勢，短線指數恐持續出現震盪。

他表示，需觀察短線指數是否有機會順利站穩5日均線，若能站穩，可有效化解短期均線下彎的危機；另外，大盤KD指標跟RSI指標目前都出現整理走勢，他建議，這波反彈若沒明顯站穩5日均線，弱勢股須站在減碼方向。

簡伯儀指出，黃仁勳特地來台參與台積電運動會，象徵雙方合作持續深化，AI題材長線仍具發展潛力，近期股價僅屬短線回檔，相關族群表現仍受市場關注。

