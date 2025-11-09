15檔輝達概念股猛漲 勤誠、京元電等躍多頭焦點

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
輝達執行長黃仁勳。記者劉學聖／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者劉學聖／攝影

AI龍頭輝達（NVIDIA）美國時間19日將公布最新財報，執行長黃仁勳昨天來台參加台積電（2330）運動會，有望激勵台廠供應鏈提前「暖身」。其中，勤誠（8210）、京元電（2449）、台達電（2308）等輝達概念股近期漲勢凌厲，有望持續成為盤面多頭焦點。

在輝達公布財報前，瑞銀證券在最新個股報告中率先看好輝達中長期成長動能，對於本次財報結果持樂觀看法，並採用28倍目標本益比（大型科技股同業平均水準），目標價由205美元調升至235美元，評等維持「買進」。

瑞銀指出，中國市場是輝達潛在「上行變數」。若川普最終允許性能約為B200晶片80%產品出口至中國，有望開啟額外成長空間；以今年中國AI晶片市場約500億美元估算，本地供應商僅能支撐約100億至200億美元，潛在缺口龐大。

不過，市場焦點已轉向輝達獲利可持續性。隨著客製化ASIC晶片競爭激烈，投資人關注其利潤率能否維持。瑞銀認為，憑藉輝達在機架級生態系統具明顯領先優勢，且AI需求成長極快，因此輝達在可預見未來仍具穩定獲利能力。

輝達台廠供應鏈近期股價普遍勁揚，勤誠、京元電子、台達電、日月光投控等近一季漲幅逾50%；緯穎、益登、鴻海、台積電、光寶科、欣興、聯電、緯創、聰泰等，漲幅介於10%以上至45%，表現搶眼。

其中，勤誠近一季股價大漲90.5%。大摩大中華區半導體主管詹家鴻表示，勤誠第3季財報表現優於預期，有助短期市場情緒維持正向。展望後市，預期2026年將迎來更具意義的成長動能，主要受惠市占率提升、GPU與ASIC伺服器機殼及機架解決方案市場持續擴張，以及客製化低噪音機架出貨量增加，營運成長可期。

