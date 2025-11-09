上市櫃公司第3季營收兆元俱樂部上看七家 家數將創歷史新高

上市櫃公司陸續公布第3季財報，根據外資、內資法人圈最新預估，繼鴻海（2317）、台積電（2330）、和碩（4938）、廣達（2382）、緯創（3231）「營收兆元俱樂部F5」後，今年可能再有文曄（3036）、大聯大（3702）兩家公司加入營收兆元俱樂部，若此，將創下營收破兆元家數歷史新高。

上市櫃公司陸續召開新一季度法說會，且將於明（10）日前公布10月營收，法人圈近期檢視各公司營運前景，並依據國際產業脈動逐一調整各公司營運預估。

在逾1,900家上市櫃公司中，第3季迄今內外資法人針對約520家公司、總計出具逾2,800份投資報告，分析各家公司產業現況、下半年營運前景、全年業績表現、投資評價等面向，上修或下調全年營收等營運數字。

依各大外資、內資機構看法，今年全年營收突破1兆元大關的公司，除去年已超過兆元的鴻海、台積電、和碩、廣達、緯創等五家公司外，今年有機會再新添文曄、大聯大兩家。

彙總外資、內資圈最新報告看法，文曄受惠全球企業投資AI力道持續，第3季資料中心仍可延續先前成長動能，雖NB、PC備貨動能趨緩，工業和車用也因季節性因素波動，不過營運回到復甦軌道且獲利穩定，法人近期普遍預估全年營收達1.13~1.57兆元間。

大聯大方面，雖工控、低端消費性IC需求偏弱，不過周轉效率優於預期，加上在AI NB與AI手機滲透率持續上升，驅動中長期成長動能，法人看好全年營收將突破1兆元大關。