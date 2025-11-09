上市櫃公司第3季營收兆元俱樂部上看七家 家數將創歷史新高

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

上市櫃公司陸續公布第3季財報，根據外資、內資法人圈最新預估，繼鴻海（2317）、台積電（2330）、和碩（4938）、廣達（2382）、緯創（3231）「營收兆元俱樂部F5」後，今年可能再有文曄（3036）、大聯大（3702）兩家公司加入營收兆元俱樂部，若此，將創下營收破兆元家數歷史新高。

上市櫃公司陸續召開新一季度法說會，且將於明（10）日前公布10月營收，法人圈近期檢視各公司營運前景，並依據國際產業脈動逐一調整各公司營運預估。

在逾1,900家上市櫃公司中，第3季迄今內外資法人針對約520家公司、總計出具逾2,800份投資報告，分析各家公司產業現況、下半年營運前景、全年業績表現、投資評價等面向，上修或下調全年營收等營運數字。

依各大外資、內資機構看法，今年全年營收突破1兆元大關的公司，除去年已超過兆元的鴻海、台積電、和碩、廣達、緯創等五家公司外，今年有機會再新添文曄、大聯大兩家。

彙總外資、內資圈最新報告看法，文曄受惠全球企業投資AI力道持續，第3季資料中心仍可延續先前成長動能，雖NB、PC備貨動能趨緩，工業和車用也因季節性因素波動，不過營運回到復甦軌道且獲利穩定，法人近期普遍預估全年營收達1.13~1.57兆元間。

大聯大方面，雖工控、低端消費性IC需求偏弱，不過周轉效率優於預期，加上在AI NB與AI手機滲透率持續上升，驅動中長期成長動能，法人看好全年營收將突破1兆元大關。

營收 外資 台積電 文曄 大聯大 鴻海 元大 廣達 和碩 緯創

延伸閱讀

AI伺服器熱潮助攻 廣達、緯創、緯穎寫最旺10月 全年有望創新高

台積電、鴻海 權證選逾120天

鴻海、緯創 押寶長天期

竹市爺奶夯健身！長青學苑及高年級生俱樂部體適能課程熱門

相關新聞

15檔外資鎖碼三優股蓄勢衝 京元電、鴻海等吸引資金卡位

台股上周下跌581點、外資賣超1,141億元，但仍有外資積極鎖碼標的，且前十月營收年增率亮眼、股價表現強勢的「外資鎖碼三...

15檔輝達概念股猛漲 勤誠、京元電等躍多頭焦點

AI龍頭輝達（NVIDIA）美國時間19日將公布最新財報，執行長黃仁勳昨天來台參加台積電運動會，有望激勵台廠供應鏈提前「...

上市櫃公司第3季營收兆元俱樂部上看七家 家數將創歷史新高

上市櫃公司陸續公布第3季財報，根據外資、內資法人圈最新預估，繼鴻海、台積電、和碩、廣達、緯創「營收兆元俱樂部F5」後，今...

AI算力引爆電力商機 高盛、大摩看資料中心、散熱產業成長潛力

AI熱潮點燃電力與散熱商機，外資法人預估資料中心需求未來將飆逾八成。其中，台達電（2308）受惠電源與液冷產品市占率穩健...

台股三陰影籠罩 單周下挫581點、外資賣超逾千億元

台股昨（7）日籠罩在AI估值過高、川普關稅敗訴風險、聯準會12月降息不確定的三道陰影，外資大賣353.5億元，加權指數開...

工具機族群財報周 開跑

工具機產業進入財報周，包括亞崴、健椿、程泰、東台、穎漢、直得、高鋒、百德、巨庭、喬福等工具機及零組件大廠，都將陸續公布第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。