15檔外資鎖碼三優股蓄勢衝 京元電、鴻海等吸引資金卡位

台股上周下跌581點、外資賣超1,141億元，但仍有外資積極鎖碼標的，且前十月營收年增率亮眼、股價表現強勢的「外資鎖碼三優股」，包括京元電子、建準、鴻海等15檔，展現基本面、籌碼、股價等三強氣勢，有望成為年底多頭行情焦點。

美股近期情緒降溫，截至7日，CNN「恐懼與貪婪指數」已降至21點，顯示市場進入「極度恐懼」階段，投資人明顯轉為保守。法人分析，當恐懼與貪婪指數整體分數落在0至25區間，代表市場過度悲觀、風險資產遭低估，若基本面並未顯著惡化，反而是中長期投資良好布局時點。隨降息預期持續發酵、重量級企業財報陸續公布，建議留意基本面強勁、籌碼集中的台股相關供應鏈。

篩選近10日外資連買千張以上、前十月合併營收年增達雙位數、股價表現優於大盤的15檔「外資鎖碼三優股」，包括永豐金、欣興、鴻海、富喬、建準、台燿、環宇-KY、擎亞、京元電子、超豐、創見、雙鴻、金居、惠特、亞德客-KY，不僅外資法人積極鎖碼，且後市具成長動能。

當中，欣興在AI驅動高階ABF需求下，供需失衡加速改善，缺布效應擴大，ABF將提早漲勢，法人對ABF族群看法轉趨樂觀；鴻海10月營收8,957億元，月增7%、年增11%，優於法人預期，激勵國內投顧法人上調第4季業績預期。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等看法，受美國政府關門疑慮及關稅裁決變數影響，觀望氣氛升溫，短線壓抑台股走勢，外資已連六個交易日站在賣方。

不過，美國小非農數據顯示就業市場回穩、台積電中科1.4奈米新廠啟動基樁工程、鴻海10月營收再創新高等，台股多頭動能有望延續。

題材上，建議布局聚焦具業績與成長題材的族群，包括AI概念股、半導體先進製程鏈及材料升級替代概念股。