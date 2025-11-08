AI算力引爆電力商機 高盛、大摩看資料中心、散熱產業成長潛力

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
AI熱潮點燃電力與散熱商機，外資法人預估資料中心需求未來將飆逾八成。其中，台達電（2308）受惠電源與液冷產品市占率穩健，股價近一季暴漲54%，成長動能強勁，市場聚焦未來營運潛力。

趨勢上，AI市場規模正快速擴張。高盛預估，2023至2026年間資料中心需求將成長逾八成，年複合增長率達17.7%。隨著四大雲端服務巨頭持續加碼資本支出，美國資料中心用電量預計大幅提升，其中逾六成將來自AI運算，將為電力相關公用事業帶來可觀營收挹注。因此，隨AI需求持續增長，電力產業未來的成長潛力值得持續關注。

事實上，美國智慧電源管理公司伊頓（Eaton）宣布收購博伊德（Boyd）旗下的熱能業務後，摩根士丹利證券（大摩）科技硬體下游主管施曉娟指出，AI需求持續推升電力與散熱解決方案市場規模（TAM），預計2026至2030年間將以年複合成長率30%增長，市場規模可望達1,729億美元。近期相關收購案亦證實此長期成長趨勢，顯示相關供應鏈具備擴張潛力。

值得注意的是，台達電近一季強漲54.9%。法人表示，台達電在電源與液冷產品領域市占率穩健。AI伺服器規格提升帶動電源供應器瓦數、風扇、電源零組件、BBU及散熱等產品價值同步上升。

此外，台達電具備自製能力，並提供完整解決方案，HVDC與Power Rack等產品也將陸續出貨，逐步朝資料中心系統整合商角色發展。展望後市，台達電長期競爭力佳，有助相關零組件持續擴大市場，營利率預計將逐年提升，至2026、2027年分別達17%與18.4%，前景可期。

