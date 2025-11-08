台股三陰影籠罩 單周下挫581點、外資賣超逾千億元

台股昨（7）日籠罩在AI估值過高、川普關稅敗訴風險、聯準會12月降息不確定的三道陰影，外資大賣353.5億元，加權指數開低走低，終場下跌248點收27,651點，周跌581點，終止周線連十紅，外資單周賣超逾千億元，達1,141億元。

台股本周拉回修正，今日將有台積電（2330）、台塑集團兩大廠運動會，預料經營層將信心喊話。法人分析，集團股作帳、鴻海法說將是下周影響台股走勢兩大關鍵，因距年底僅一個多月，集團作帳蓄勢待發，近來華新集團、台塑集團已見發動，尤其資金輪動中，大型集團可望順勢拉抬。此外輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳抵台，GB300迎出貨潮，鴻海法說動見觀瞻。

台股三道陰影及影響

加權指數昨天受美國科技股重挫影響，以及權王台積電遲未收復月線，下跌5元，收在1,460元；鴻海也未能站上周線，權值股領跌下，再度留下空方缺口，且封閉6日留下的多方缺口，成交金額降至4,867億元，跌破月線。

三大法人昨天都站在賣方，外資本周以來更是天天賣超，五個交易日合計賣超1,141億元，單是昨天便賣超353.5億元，主要賣超台積電、聯發科、南亞科、緯穎等，尤其台積電已連賣三天；投信賣超13.8億元，主要賣超智邦、穎崴、華通；自營商賣超105.7億元，三大法人合計賣超473.2億元。

八大公股行庫買超59.5億元，主要買超聯發科、緯穎、南亞科、鴻海等。

兆豐投顧董事長李秀利表示，台股昨天壟罩在三道陰影中，一是AI高估值的利空，二是川普關稅若敗訴，會否祭出Ｂ計畫，增加市場的不確定性，第三是聯準會（Fed）對於12月是否降息，目前態度不明。