聽新聞
0:00 / 0:00
台股三陰影籠罩 單周下挫581點、外資賣超逾千億元
台股昨（7）日籠罩在AI估值過高、川普關稅敗訴風險、聯準會12月降息不確定的三道陰影，外資大賣353.5億元，加權指數開低走低，終場下跌248點收27,651點，周跌581點，終止周線連十紅，外資單周賣超逾千億元，達1,141億元。
台股本周拉回修正，今日將有台積電（2330）、台塑集團兩大廠運動會，預料經營層將信心喊話。法人分析，集團股作帳、鴻海法說將是下周影響台股走勢兩大關鍵，因距年底僅一個多月，集團作帳蓄勢待發，近來華新集團、台塑集團已見發動，尤其資金輪動中，大型集團可望順勢拉抬。此外輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳抵台，GB300迎出貨潮，鴻海法說動見觀瞻。
加權指數昨天受美國科技股重挫影響，以及權王台積電遲未收復月線，下跌5元，收在1,460元；鴻海也未能站上周線，權值股領跌下，再度留下空方缺口，且封閉6日留下的多方缺口，成交金額降至4,867億元，跌破月線。
三大法人昨天都站在賣方，外資本周以來更是天天賣超，五個交易日合計賣超1,141億元，單是昨天便賣超353.5億元，主要賣超台積電、聯發科、南亞科、緯穎等，尤其台積電已連賣三天；投信賣超13.8億元，主要賣超智邦、穎崴、華通；自營商賣超105.7億元，三大法人合計賣超473.2億元。
八大公股行庫買超59.5億元，主要買超聯發科、緯穎、南亞科、鴻海等。
兆豐投顧董事長李秀利表示，台股昨天壟罩在三道陰影中，一是AI高估值的利空，二是川普關稅若敗訴，會否祭出Ｂ計畫，增加市場的不確定性，第三是聯準會（Fed）對於12月是否降息，目前態度不明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言