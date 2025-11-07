光輝10月內資「凍未條 」 當沖客、存股族都進場分杯羹

台股上演光輝10月行情，單月大漲2,412點，創史上最強10月，也是台股歷來單月第二大漲點，台股也首度衝上28,000點，內資「凍未條」，當沖、定期定額等數據都較9月成長，顯示不論是短線還是長線資金都紛紛湧入台股市場中。

證交所7日公告，10月集中市場數據，有交易戶數從9月的411.39萬戶增加至432.43萬戶；定期定額投資金額持續衝高至194.63億元，較9月定期定額投資金額181.31億元增加。

此外，台股10月成交量周轉率提高至11.94%，較9月的11.75%拉高；當沖成交值占比提高至37.08%，較9月36.31%增加，平均每日當沖戶數14.94萬戶，亦高於9月的14.13萬戶；至於ETF成交值占比從9月的6.23%增至7.04%；自然人成交值比重55.03%，高於9月的54.79%，惟外資成交值比重33.69%則持平於9月。