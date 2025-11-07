台股雜音干擾 法人：不改AI、資本支出及相關正向展望

台股7日震盪走低，主要是受國際市場雜音干擾，權值股大多承壓，終場下跌248點，收在27,651點，失守月線，成交量4,867.2億元。

針對近期市場情勢，安聯投信台股團隊表示，美中貿易關係有緩和跡象，投資人關注最高法院有關川普關稅政策聽證會，同時市場審視人工智慧鉅額資本支出回報前景，大型科技股回檔壓抑市場氛圍，一些強勁經濟數據也減弱市場對於聯準會12月降息的預期，投資市場對於AI股票評價面攀高的擔憂升高，美股拉回修正也影響國際股市投資情緒。

回到產業面，安聯投信台股團隊表示，整體而言展望仍顯樂觀。首先，AI GPU、ASIC與高階AP對於先進製程與先進封裝產能需求仍殷切，相關產業展望持續上修；其次，AI GPU/ASIC在26年量產案件遽增，各廠為趕上市時程帶動前段測試需求，需求持續增溫。

再者，北美CSP持續上修25年Capex且預期26年將持續增加，帶動第4季電子零組件報價淡季不淡；第3季PC仍見提前備貨需求，第4季減幅度擴大至雙位數；高階手機銷售轉佳，但中低階手機銷售仍疲軟，整體手機出貨變化不大。

安聯投信台股團隊表示，受惠AI需求以及美元走勢，第3季財報季有望迎來上修潮；其中，各家企業將開始編列明年預算目標，高成長目標配合年底作夢行情可望帶動股價上漲；其次，AI帶動規格提升進而排擠成熟產品產能，亦有利景氣循環產業如記憶體、銅箔、玻璃等漲價。