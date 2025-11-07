快訊

被川普逗笑？白宮公布習近平「瞇眼笑容」照 大陸民眾看不到

聽新聞
0:00 / 0:00

台股大盤失守月線 本周成交市值縮減1.8兆、一周跌2.06％

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
受美股影響，台股本周回檔，月線失守。圖／聯合報系資料照片
受美股影響，台股本周回檔，月線失守。圖／聯合報系資料照片

在國際股市雜音干擾下，台股本周表現不佳，以2萬7651點收盤，失守月線，指數下跌581點，跌幅約2.06％，7日全體上市公司市值89兆4020億元，較上周減少1兆8231億元。

證交所統計，本周集中市場總成交金額為2兆8029億元，全體上市股票成交金額為2兆5911億元，股票成交周轉率為2.69％。

成交金額第一名為半導體類，占全體上市股票交易金額36.1％，第二名為電子零組件類，占比為20.59％，第三名為電腦及周邊設備類，占比為10.92％。成交量周轉率前三名：玻璃陶瓷類、電子零組件類、電器電纜類。

針對近期市場情勢，安聯投信台股團隊表示，投資人市場審視人工智慧鉅額資本支出回報前景，大型科技股回檔壓抑市場氛圍，部分強勁的經濟數據也減弱市場對於聯準會12月降息的預期，投資市場對於人工智慧（AI）股票評價面攀高的擔憂升高，美股拉回修正也影響國際股市投資情緒。

股票 台股

延伸閱讀

台股10月有交易戶數432萬戶 寫歷史次高

台股11月首周竟下跌581點 分析師強調要先站穩5日線否則…

台股震盪更要守紀律！009804搭台股成長契機…定期定額抓穩成長節奏

三大法人聯手賣超473億元！本周反手調節1,297億元 台股丟失月線

相關新聞

台股雜音干擾 法人：不改AI、資本支出及相關正向展望

台股7日震盪走低，主要是受國際市場雜音干擾，權值股大多承壓，終場下跌248點，收在27,651點，失守月線，成交量4,8...

台股大盤失守月線 本周成交市值縮減1.8兆、一周跌2.06％

在國際股市雜音干擾下，台股本周表現不佳，以2萬7651點收盤，失守月線，指數下跌581點，跌幅約2.06％，7日全體上市...

AI 熱潮延燒千金股 大摩看好這五大潛力王

隨著台股10月營收與第3季財報陸續出爐，外資摩根士丹利（大摩）火速點名五檔「千金股聯盟」潛力滿檔，從AI設計、伺服器到機...

台股11月首周收黑 法人建議年底前布局聚焦中長線趨勢股

受美股下跌拖累，台股7日大盤指數終場回檔248.04點，跌幅0.89%，收在27,651.41點，失守28,000點大關...

玉山金併三商壽違反重訊規定 證交所各罰20萬元違約金

玉山金控併購三商美邦人壽，但兩家公司同時遭到證交所裁罰20萬元違約金。證交所7日公告，玉山金控、三商美邦人壽違反重大訊息...

外資賣超353億元、賣超0050逾6萬張 但竟買超這檔金融股2萬張

台股7日收27,651.41點，下跌248.04點，跌破月線，三大法人同步賣超，外資賣超353.56億元，統計外資買賣超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。