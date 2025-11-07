AI 熱潮延燒千金股 大摩看好這五大潛力王

隨著台股10月營收與第3季財報陸續出爐，外資摩根士丹利（大摩）火速點名五檔「千金股聯盟」潛力滿檔，從AI設計、伺服器到機殼族群全入列，包括川湖（2059）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、智邦（2345）、勤誠（8210）。其中，創意獲唯一調升目標價至1,800元，千金股族群有機會成為台股年底亮點。

隨AI供應鏈進入新一輪成長循環，「千金股聯盟」有機會成為台股年底前的主流亮點。統整大摩最新個股報告中，主要按讚五檔千金股，看好川湖、世芯、創意、智邦、勤誠皆為「優於大盤」評等，目標價依序為4,600、4,388、1,800、1,430、1,130元。

其中，創意更是五檔中唯一獲上調目標價的公司，由1,580元調高至1,800元。大摩大中華區半導體主管詹家鴻預期，創意2026、2027年來自Google CPU（基於Arm架構）與Rivos CPU（基於RISC-V架構）的營收將有上行空間，目前市場尚未完全反映這項潛力。

此外，詹家鴻進一步說明，AI ASIC需求持續升溫，之所以上修創意Google CPU專案營收預估，主要預計2026年將貢獻約6億美元、2027年達7億美元。雖然該專案毛利率相對較低、約僅5%，恐對整體獲利結構帶來壓力，但後市仍看好創意每股稅後盈餘（EPS）可望穩健成長，中長期營運動能可期。

其他個股方面，詹家鴻表示，川湖身為關鍵滑軌供應商，具高度成長潛力。隨著伺服器滑軌設計日趨複雜，以及機架級伺服器解決方案需求不斷擴大，川湖可望受惠於產品升級與應用深化帶來的增量商機。

世芯的成長潛力將取決於2026年3奈米晶圓供應狀況，短線關鍵催化因素還包括：世芯預計於11月中旬啟動3奈米晶圓下單，以及12月1日登場的AWS雲端科技發表大會，市場聚焦AI晶片新動向，將成為推升股價的潛在利多。

智邦受惠AI加速模組業務、網通產品線則有望受惠於800G交換器升級潮帶動，2025年第4季表現有望優於市場預期。

展望2026年，看好智邦營運將延續成長動能，主因包括主要客戶ASIC伺服器出貨放量、資料流量與Token驅動的交換器結構性需求持續擴張，以及客戶基礎逐步擴大，將成為推升營收與獲利的主要支撐。

勤誠第3季財報表現優於預期，詹家鴻認為，將有助於短期市場情緒維持正向。展望後市，預期2026年將迎來更具意義的成長動能，主要受惠於市占率提升、GPU與ASIC伺服器機殼及機架解決方案市場持續擴張，以及客製化低噪音機架出貨量增加，營運成長可期。