快訊

勇鷹高教機傳意外！煞車失效滑進草地 空軍證實

被家寧媽告誹謗、違反個資法「不起訴確定」 Andy吐心聲

台股10月有交易戶數432萬戶 寫歷史次高

中央社／ 台北7日電
台灣證券交易所統計，10月集中市場有交易戶數432萬4336戶，比9月增加約21.03萬戶。示意圖／聯合報系資料照片
台灣證券交易所統計，10月集中市場有交易戶數432萬4336戶，比9月增加約21.03萬戶。示意圖／聯合報系資料照片

10月台股持續攻高，市場買氣跟著上升。台灣證券交易所統計，10月集中市場有交易戶數432萬4336戶，比9月增加約21.03萬戶，為連續5個月增加，並創下歷史次高，僅次於2024年7月的453萬戶。

其中10月自然人成交值比重55.03%，比9月的54.79%增加；外資成交值比重33.69%，則與9月持平。

其他10月集中市場相關數據還包括成交量週轉率11.94%，比9月11.75%增加。當沖成交值占比37.08%、平均每日當沖戶數14萬9403戶，也分別較9月的36.31%、14萬1311戶增加。

10月集中市場ETF成交值占比7.04%，比9月的6.23%增加。定期定額投資金額約新台幣194.63億元，較9月的181.31億元上升。

新台幣 台股 定期定額

延伸閱讀

台股11月首周竟下跌581點 分析師強調要先站穩5日線否則…

台股震盪更要守紀律！009804搭台股成長契機…定期定額抓穩成長節奏

台塑四寶10月營收1,008億元 同步呈現年、月雙減

台股終止連五紅失守月線！下跌248點收27,651點、台積電收1,460元

相關新聞

外資賣超353億元、賣超0050逾6萬張 但竟買超這檔金融股2萬張

台股7日收27,651.41點，下跌248.04點，跌破月線，三大法人同步賣超，外資賣超353.56億元，統計外資買賣超...

玉山金併三商壽違反重訊規定 證交所各罰20萬元違約金

玉山金控併購三商美邦人壽，但兩家公司同時遭到證交所裁罰20萬元違約金。證交所7日公告，玉山金控、三商美邦人壽違反重大訊息...

台股11月首周收黑 法人建議年底前布局聚焦中長線趨勢股

受美股下跌拖累，台股7日大盤指數終場回檔248.04點，跌幅0.89%，收在27,651.41點，失守28,000點大關...

台股雜音干擾 法人：不改AI、資本支出及相關正向展望

台股7日震盪走低，主要是受國際市場雜音干擾，權值股大多承壓，終場下跌248點，收在27,651點，失守月線，成交量4,8...

AI 熱潮延燒千金股 大摩看好這五大潛力王

隨著台股10月營收與第3季財報陸續出爐，外資摩根士丹利（大摩）火速點名五檔「千金股聯盟」潛力滿檔，從AI設計、伺服器到機...

股價顯著波動 證交所：玉山金、三商壽違反重大訊息規定各開罰20萬元

玉山金（2884）與三商美邦人壽（2867）5日宣布合意併購，不過，過程引起市場討論。臺灣證券交易所7日公告，對玉山金、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。