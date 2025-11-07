玉山金併三商壽違反重訊規定 證交所各罰20萬元違約金

玉山金控併購三商美邦人壽，但兩家公司同時遭到證交所裁罰20萬元違約金。證交所7日公告，玉山金控、三商美邦人壽違反重大訊息規定，各裁罰20萬元違約金。

證交所調查發現，10月24日至10月27日陸續有媒體報導玉山金控參與投標三商美邦人壽出價條件等內容，玉山金股價27日開盤後即有顯著波動，當日股價受媒體報導影響明顯。

證交所表示，玉山金在發現報導內容足以影響行情時，即應立即輸入重大訊息說明，且最遲不得超過發現後2小時，但玉山金控至27日收盤前，都沒有依規定說明，違反重訊規定，處罰20萬元。證交所也以相同理由及金額，開罰三商壽。

玉山金與三商壽洽談合併，已被媒體廣為報導，卻未即時發布重訊，金管會日前責成證交所調查，證交所7日決定各裁罰20萬元違約金，罰款金額不高，今年5月中鼎工程（9933）也違反重大訊息規定，被罰80萬元。