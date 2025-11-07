快訊

外資賣超353億元、賣超0050逾6萬張 但竟買超這檔金融股2萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名個股。資料來源：證交所
台股7日收27,651.41點，下跌248.04點，跌破月線，三大法人同步賣超，外資賣超353.56億元，統計外資買賣超個股發現，賣超元大台灣50（0050）最多，單日賣超60,350張，其次是賣超玉山金（2884）29,708張，但彰銀（2801）獲得外資買盤青睞，單日買超20,987張，高居買超個股冠軍。

台股早盤以27,818.54點開出，下跌80.91點，一度下滑至27,621.48點，下跌277.97點，台積電（2330）以1,460元開出，下跌5元，低點一度下滑至1,455元，下跌10元，高點則回到平盤1,465元，終場收在1,460元，影響大盤指數約40點，股價收黑，且影響大盤指數前十名的個股還有，鴻海（2317）、聯發科（2454）、緯穎（6669）、台達電（2308）、台光電（2383）、智邦（2345）、日月光投控（3711）、廣達（2382）、川湖（2059）等。

台股終場收在27,651.41點，11月第一周指數下跌581.94點，三大法人賣超473.27億元，其中外資賣超353.56億元，投信賣超13.86億元；自營商賣超（合計）105.84億元，其中自營商（自行買賣）賣超13億元、自營商（避險）賣超92.84億元。

統計外資賣超前十大個股發現，元大台灣50高居外資賣超冠軍，其次是賣超玉山金，南亞科（2408）也遭外資賣超26,591張，另外，賣超中石化（1314）23,247張；不過，逆勢獲得外資買盤青睞的個股中，買超個股冠軍是彰銀，其次是買超三商壽（2867）17,413張，南亞（1303）、台化（1326）、台塑（1301）也獲外資買超。

外資買超前十名個股。資料來源：證交所
外資 個股

