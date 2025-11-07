聽新聞
股價顯著波動 證交所：玉山金、三商壽違反重大訊息規定各開罰20萬元
玉山金（2884）與三商美邦人壽（2867）5日宣布合意併購，不過，過程引起市場討論。臺灣證券交易所7日公告，對玉山金、三商壽違反重大訊息規定，分別各處以新台幣20萬元違約金。
證交所指出，媒體自10月24日至27日，陸續報導玉山金參與投標三商美邦人壽保險公司的出價條件等內容，而玉山金與三商壽的有價證券價格於10月27日開盤後即有顯著波動、當日股價受媒體報導影響甚為明顯。
依證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」的第6條第1項第2款規定，玉山金應於發現報導內容有足以影響上市有價證券行情的情事，立即輸入重大訊息說明，且至遲不得逾發現後2小時；玉山金至10月27日收盤前，並未依規定即時澄清媒體報導，已違反規定，證交所對此處以違約金20萬元，並函知玉山金之後應確實依規定辦理。
三商壽同樣應於發現報導內容有足以影響上市有價證券行情的情事，立即輸入重大訊息說明，且至遲不得逾發現後2小時；惟三商壽至10月27日收盤前，並未依規定即時澄清媒體報導，已違反規定，證交所對此處以違約金20萬元，並函知三商壽之後應確實依規定辦理。
