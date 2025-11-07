台股11月首周竟下跌581點 分析師強調要先站穩5日線否則…

美股周四科技股下跌，尤其是AI股的跌勢重，拖累台股7日相關AI族群也走弱，終場收在27,651.41點，下跌248.04點，11月的第一周，大盤指數竟是下跌581.94點；證券分析師認為，指數要先站穩5日線，才能有效化解短期均線下彎的危機，否則，弱勢股須站在減碼方向；也有分析師強調，11月拉回整理是為12月的行情準備。

台股早盤以27,818.54點開出，下跌80.91點，一度下滑至27,621.48點，下跌277.97點，台積電（2330）以1,460元開出，下跌5元，低點一度下滑至1,455元，下跌10元，高點則回到平盤1,465元，終場收在1,460元，影響大盤指數約40點。

股價收黑，且影響大盤指數前十名的個股還有，鴻海（2317）收244元，影響大盤指數約17點；聯發科（2454）收1,260元，影響大盤指數約15點；緯穎（6669）收4,075元，影響大盤指數約13點；台達電（2308）收965元，影響大盤指數約10點；台光電（2383）、智邦（2345）、日月光投控（3711）、廣達（2382）、川湖（2059）等也全數下跌。

台股終場收在27,651.41點，11月第一周指數下跌581.94點；證券分析師張陳浩表示，周五本來就容易出現成交量縮減的情況，指數下跌的機率高，加上周四美股科技股表現不理想，尤其是AI股的下挫，連動台股AI股的下跌表現，成為大盤下挫的關鍵。

張陳浩認為，11月拉回整理，是為了12月的行情做準備，看好後續還有高點可期，台股可望收漂亮年線，他指出，在消費性產品旺季帶動下，將挹注相關供應鏈的營收表現，看好11月營收的表現，而月營收公布時間落在12月初，台股在整理過後有望搭配營收題材再展開攻勢。

資深證券分析師簡伯儀表示，大盤指數在碰到5日線的反壓後出現震盪，由於近期正值財報公布的旺季，後續來看財報對盤面的影響，恐持續呈現震盪，先觀察指數在是不是有機會順利站穩5日均線，如果有機會站穩的話，才能有效化解短期均線下彎的危機。

簡伯儀認為，整個大盤的KD指標跟RSI指標目前都出現整理的走勢，建議這一波的反彈若是沒有明顯的站穩5日線，弱勢股須站在減碼方向。