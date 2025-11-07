快訊

iPhone 18成本壓力爆表！台積電傳漲代工價 蘋果A20晶片貴翻天

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

川普宣布減肥藥降價…製藥公司代表突暈倒 活動臨時喊停

台股11月首周竟下跌581點 分析師強調要先站穩5日線否則…

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美股周四科技股下跌，尤其是AI股的跌勢重，拖累台股7日相關AI族群也走弱，終場收在27,651.41點，法人研究示意圖。圖／AI生成
美股周四科技股下跌，尤其是AI股的跌勢重，拖累台股7日相關AI族群也走弱，終場收在27,651.41點，法人研究示意圖。圖／AI生成

美股周四科技股下跌，尤其是AI股的跌勢重，拖累台股7日相關AI族群也走弱，終場收在27,651.41點，下跌248.04點，11月的第一周，大盤指數竟是下跌581.94點；證券分析師認為，指數要先站穩5日線，才能有效化解短期均線下彎的危機，否則，弱勢股須站在減碼方向；也有分析師強調，11月拉回整理是為12月的行情準備。

台股早盤以27,818.54點開出，下跌80.91點，一度下滑至27,621.48點，下跌277.97點，台積電（2330）以1,460元開出，下跌5元，低點一度下滑至1,455元，下跌10元，高點則回到平盤1,465元，終場收在1,460元，影響大盤指數約40點。

股價收黑，且影響大盤指數前十名的個股還有，鴻海（2317）收244元，影響大盤指數約17點；聯發科（2454）收1,260元，影響大盤指數約15點；緯穎（6669）收4,075元，影響大盤指數約13點；台達電（2308）收965元，影響大盤指數約10點；台光電（2383）、智邦（2345）、日月光投控（3711）、廣達（2382）、川湖（2059）等也全數下跌。

台股終場收在27,651.41點，11月第一周指數下跌581.94點；證券分析師張陳浩表示，周五本來就容易出現成交量縮減的情況，指數下跌的機率高，加上周四美股科技股表現不理想，尤其是AI股的下挫，連動台股AI股的下跌表現，成為大盤下挫的關鍵。

張陳浩認為，11月拉回整理，是為了12月的行情做準備，看好後續還有高點可期，台股可望收漂亮年線，他指出，在消費性產品旺季帶動下，將挹注相關供應鏈的營收表現，看好11月營收的表現，而月營收公布時間落在12月初，台股在整理過後有望搭配營收題材再展開攻勢。

資深證券分析師簡伯儀表示，大盤指數在碰到5日線的反壓後出現震盪，由於近期正值財報公布的旺季，後續來看財報對盤面的影響，恐持續呈現震盪，先觀察指數在是不是有機會順利站穩5日均線，如果有機會站穩的話，才能有效化解短期均線下彎的危機。

簡伯儀認為，整個大盤的KD指標跟RSI指標目前都出現整理的走勢，建議這一波的反彈若是沒有明顯的站穩5日線，弱勢股須站在減碼方向。

台股 營收

延伸閱讀

台股回檔不改科技多頭格局 投信建議這樣布局

台股基金 魅力無法擋

AI鏈吸金 帶旺投資商品

00993A准募 長線添動能

相關新聞

三大法人聯手賣超473億元！本周反手調節1,297億元 台股丟失月線

台股電子權值大軍7日隨美股輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等AI要角走弱，除了台積電（2330）續跌5元、收低在1,...

台股終止連五紅失守月線！下跌248點收27,651點、台積電收1,460元

週五市場態度保守，台股7日回測，指數終場收在27,651點，下跌248點，跌幅0.89%，跌破月線，周線收黑，跌581點...

富喬營收／10月5.65億元、月增9.7%創新高 Low DK 供不應求到2026年

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）7日公布10月營收5.65億元，連續再創歷史新高，月增9.7%，年增45.3%。

台股11月首周竟下跌581點 分析師強調要先站穩5日線否則…

美股周四科技股下跌，尤其是AI股的跌勢重，拖累台股7日相關AI族群也走弱，終場收在27,651.41點，下跌248.04...

台塑四寶10月營收1,008億元 同步呈現年、月雙減

台塑四寶7日公布10月營收，4家公司10月合計營收約1,008.48億元，月減9.8%、年減8.9%。包括台塑（1301）...

光聖財報／第3季 EPS 7.02元 匯損回沖、單季獲利創新高

光纖模組廠光聖（6442）7日公布第3季毛利率60.37%，季減1.3個百分點；稅後純益5.3億元，季增170.58%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。