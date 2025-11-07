三大法人聯手賣超473億元！本周反手調節1,297億元 台股丟失月線
台股電子權值大軍7日隨美股輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等AI要角走弱，除了台積電（2330）續跌5元、收低在1,460元，影響大盤跌點約40點以外，鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、緯穎（6669）、台光電（2383）、智邦（2345）、日月光投控（3711）、廣達（2382）等AI概念股也紛紛走弱，拖累大盤最低下探至27,621.48點；盤面資金轉進傳產類股避風，紡織、塑膠、水泥等展現抗跌氣勢，加上記憶體個股輪漲抗空，終場指數下跌248.04點、收27,651.41點，跌破月線，成交值降至4,700.18億元。三大法人聯手賣超473.27億元，其中外資即大賣353.56億元。
累計一周，台股大盤下跌581.94點、跌幅2.06%，周線止步連10漲，日均量降至5,428.4億元。三大法人轉賣超1,297.78億元。單周漲幅王由塑膠股勝昱（4304）勁揚60.28%奪得，PCB廠同泰（3321）漲38.63%居次。
統計三大法人7日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超353.56億元，投信賣超13.86億元；自營商賣超（合計）105.84億元，其中自營商（自行買賣）賣超13億元、自營商（避險）賣超92.84億元。
統計7日成交值超過百億元個股有8檔，記憶體龍頭南亞科（2408）擠下台積電登上成交值冠軍，但股價僅旺宏（2337）、尖點（8021）兩檔收高。依序為：南亞科345.22億元，股價跌0.68%、收147元，盤中最高153.5元、最低145元；台積電296.13億元，股價跌0.34%、收1,460元，盤中最高1,465元、最低1,455元；旺宏128.81億元，股價漲2.32%、收35.25元，盤中最高36元、最低34.1元；尖點122.62億元，股價漲5.33%、收128.5元，盤中最高131.5元、最低123.5元；鴻海119.69億元，股價跌1.61%、收244元，盤中最高250.5元、最低244元；世芯-KY（3661）成交104.03億元，股價跌2.86%、收3,565元，盤中最高3,680元、最低3,505元；群聯（8299）101.55億元，股價跌0.43%、收1,155元，盤中最高1,200元、最低1,140元；緯穎100.66億元，股價跌5.67%、收4,075元，盤中最高4,340元、最低4,075元。
統計7日成交量超過10萬張個股有8檔，包含兩檔ETF。依序為：中石化（1314）378,654張，股價跌3.38%、收9.42元；旺宏366,300張、南亞科231,667張；華東（8110）166,592張，股價漲9.9%、收28.85元；富喬（1815）124,312張，股價跌6.25%、收75元；力積電（6770）120,793張，股價跌2.24%、收30.55元；主動統一台股（00981A）增長105,283張，股價跌2.08%、收15.51元；元大台灣50（0050）102,367張，股價跌1.18%、收62.55元。
