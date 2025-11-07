光聖財報／第3季 EPS 7.02元 匯損回沖、單季獲利創新高

光纖模組廠光聖（6442）7日公布第3季毛利率60.37%，季減1.3個百分點；稅後純益5.3億元，季增170.58%，年增104.43%，每股純益7.02元，創下單季歷史新高；前三季稅後純益10.47億元，每股純益13.87元，同樣創下同期歷史新高。

第2季由於匯損衝擊獲利，第3季在匯率回穩的情況下，匯損回沖導致單季獲利爆衝。目前美國基礎建設持續進行，同時美系大廠在美國本土外也有案子，光聖表示未來有機會參與這些專案。

公司近三年持續進行轉投資，其中稜研科技以低軌衛星及毫米波為主軸，未來光通訊無法覆蓋到的區域可以由衛星來取代，同時衛星也逐漸轉向商用，因此公司看好這塊領域的發展，並供應稜研部分產品，期待能夠發揮綜效。

而主攻光通訊的合聖也有好消息，法人表示，其專注研發CPO所需使用的ELS模組，與多家國際大廠合作，預計明年有望進入量產，後年則有望登錄興櫃。