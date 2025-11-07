富采財報／第3季 EPS -0.83元 旺季需求不如預期、單季虧損收斂

富采控股（3714）7日公告第3季財報，公司表示，因總體經濟及關稅等不確定性，加上品牌客戶態度趨向保守，導致旺季需求不如預期，單季營收較第2季微幅下滑，並持續呈現虧損，歸屬於母公司業主淨損6.13億元，較第2季淨損13.2億元虧損幅度大幅收斂，但較去年同期淨損7.62億元，虧損幅度仍擴大，每股淨損0.83元，連二年單季每股淨損都超過0.8元。

富采前三季歸屬於母公司業主淨損19.33億元，每股淨損2.62元，較去年同期淨損7.62億元（每股淨損1.02元）虧損幅度擴大。第3季毛利率5.72%，季減1.2個百分點，且遠低於去年同期的16.5%，顯示公司在營收下滑的同時，獲利能力持續面臨壓力。

富采第3季營收56億元，季減2.4%，年減16.3%。在獲利結構方面，第3季營業利益虧損8.58億元，優於前季營業虧損8.35億元，但低於去年同期的1.56億元虧損。公司表示，在LED產業能見度低，且Mini LED應用放量不如預期的情況下，營運壓力短期內仍難以解除。

展望第4季，富采指出，市場需求仍趨保守，儘管短期內市場動能偏弱，公司仍積極布局高附加價值應用，如車用、先進顯示、智能感測、AI光通訊等領域。公司長期深耕新領域先進技術，將攜手合作夥伴加速新產品問世，為客戶提供更優質的解決方案。